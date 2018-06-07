2'inci Karpuz Festivali yapıldı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA Valiliği koordinesinde belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Karpuz Festivali\'nin 2\'incisi gerçekleştirildi.

Merkez Seyhan ilçesindeki Gallaria AVM\'nin çim alanında gerçekleştirilen 2\'inci Karpuz Festivali\'ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Festival, karpuz ile sinevizyon ve halk oyunları gösterisiyle başladı. Daha sonra konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, özellikle Ramazan ayı boyunca gazlı içecekler yerine karpuzun tercih edilmesinin önemli olduğunu söyledi. Beslenme konusunda karpuzun, gazlı içeceklere göre kendi tabii şekerine sahip olması nedeniyle daha sağlıklı olduğunu belirten Sözlü, \"Çiftçimiz için önemli, sembolik bir anlam ifade ediyor. Özellikle bölgemizde Adana karpuzu, kıymet ifade ederken, biz de karpuz için elimizden geleni yapmaktayız. Tarımsal kalkınma, ürünlerimizin değerini bulmasıyla daha anlamlı olacaktır\" dedi.

ADANA KARPUZUNU MARKA YAPMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Daha sonra kürsüye gelen Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Karpuz Festivali\'nin ilkini geçen yıl Karataş ilçesinde yapıldığını hatırlattı. Bu yıl ikinci yapılan festivalin daha çok ses getirmesi ve Adana karpuzunun bir dünya markası haline getirilmesi için çalıştıklarını kaydeden Demirtaş, belediyelerin ve sivil toplum kuruluşlarının kendilere güçlü bir şekilde destek verdiğini söyledi.

TARIM İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KURULACAK

Adana ile ilgili bu hafta içerisinde tarım konusunda önemli bir gelişmenin yaşandığını dile getiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, şunları söyledi:

\"İnşallah gelecek dönemden itibaren Sayın Başbakanımız tarafından bu hafta imzası atıldı. Karataş bölgemizde Bebeli köyümüzde tarım ihtisas organize sanayimizin temellerini atacağız. Bu konuda büyük bir adım atacağız. Bu organize sanayi bölgemiz ile seracılık bağlamında inşallah tarım konusunda 7\'inci sırada olan ilimizi daha üst sıralara gelmesiyle ilgili büyük bir imkanla buluşturmuş olacağız. Bu bağlamdaki yatırımlarımız, çalışmalarımız, adımlarımız güçlü şekilde devam edecek.\"

Konuşmaların ardından en iyi karpuzu üreten çiftçiler, altın ile ödüllendirildi. Çiftçiler, ödüllerini Bakan Sarıeroğlu\'nun elinden aldı. Daha sonra miniklerin karpuz yeme yarışması gerçekleştirildi. Çocuklar, ellerini sürmeden bir dilim karpuzu en kısa sürede yemeye çalışırken, anne ve babaları da destek vermek için yanlarından ayrılmadı. En hızlı karpuz yiyen çocuklar, bisiklet ve satranç takımıyla ödüllendirildi. Festivalin son yarışması ise karpuz taşıma oldu. En hızlı karpuz taşıyan üç kişi, çeyrek altın ile ödüllendirildi.

FERHAT GÖÇER KONSERİ

Festivalin sonunda sahne alan ünlü şarkıcı Ferhat Göçer,izleyenlere muhteşem anlar yaşattı. Duygusal şarkılarıyla hüzünlendiren Göçer, hareketli parçalarıyla sevenlerini coşturdu. Gecenin sonunda ise Bakan Sarıeroğlu, Vali Demirtaş, Başkan Sözlü ve Ferhat Göçer, sahnede hep birlikte karpuz kesti.

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