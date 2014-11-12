29 YÖK üyesinden yalnızca 1'i kadın

Yükseköğretim Kurulu'nda Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya’nın Başbakanlık Başmüşavirliği’ne atanmasının ardından boşalan başkanlık koltuğuna Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç atandı.

Saraç’ın 2005’ten itibaren sürdürdüğü YÖK Kurul üyeliğine ise Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Demir seçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu seçimiyle YÖK başkanı yine erkek oldu. YÖK yönetimindeki erkeklerin sayısı değişmedi. 29 kişilik YÖK yönetimindeki kadın sayısı ise sabit kaldı: 1 (bir).

Tüm YÖK Başkanları erkek

Beyza Kural'ın Bianet'te yer alan haberine göre, YÖK’ün kurulduğu 1981’den bu yana başkanlığa gelen 7 kişinin tamamı erkek:

Prof. Dr. İhsan Doğramacı 31 Aralık 1991 - 09 Temmuz 1992

Prof. Dr. Mehmet Sağlam 15 Temmuz 1992 - 3 Kasım 1995

Prof. Dr. Kemal Gürüz 5 Aralık 1999 - 6 Aralık 2003

Prof. Dr. Erdoğan Teziç 9 Aralık 2003 - 9 Aralık 2007

Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan 11 Aralık 2007 - 11 Aralık 2011

Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya 12 Aralık 2011 - 06 Kasım 2014

Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç 11 Kasım 2014 - …

Yürütme kurulunun tamamı erkek

YÖK Yönetimi Yükseköğretim Kurulu üyeleri ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyelerinden oluşuyor.

YÖK Başkanı ile birlikte 19 kişilik Yükseköğretim Kurulu var. Başkan ile birlikte başkan vekili ve altı kişilik yürütme kurulu erkek. Yükseköğretim Kurulu üyelerinin yalnızca biri kadın: Prof. Dr. H. Beril Dedeoğlu.

Yükseköğretim Kurulu üyeleri: Prof. Dr. Şaban H. Çalış (Başkan vekili), Prof. Dr. Yavuz Atar (Yürütme Kurulu Üyesi), Prof. Dr. Ş. Tufan Buzpınar (Yürütme Kurulu Üyesi), Prof. Dr. Durmuş Günay (Yürütme Kurulu Üyesi), Prof. Dr. İbrahim Hatiboğlu (Yürütme Kurulu Üyesi), Prof. Dr. Muhittin Şimşek (Yürütme Kurulu Üyesi), Prof. Dr. Mehmet Şişman (Yürütme Kurulu Üyesi), Prof. Dr. Mehmet Bulut, Prof. Dr. Abdullah Çavuşoğlu, Prof. Dr. H. Beril Dedeoğlu, Prof. Dr. Naci Ağbal, Prof. Dr. Mustafa İsen, Prof. Dr. Osman Öztürk, Prof. Dr. Çetin Erol, Prof. Dr. M. Murat Tuncer , Prof. Dr. Hüseyin YIıldırım, Prof. Dr. M. Emin Yılmaz, Dr. M. Emin Zararsız.

Denetleme kurulu üyelerinin 10'u da erkek

On kişilik Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyelerinin ise hepsi erkek.

Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeleri: Prof. Dr. İlyas Doğan, Prof. Dr. Ömer Anayurt, (E). Tümg. Hüsmen Akdeniz, Prof. Dr. İrfan Aycan, Prof. Dr. Hilmi Bahadır Akın, Yusuf Dikeç, Ahmet Gümüş, Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Özdal Özeren, Prof. Dr. Yusuf Ziya Taşkan.

YÖK atamalarında da erkekler önde

YÖK 2014’teki 10. toplantısında 74 rektör ve dekan atanmasına karar verdi. Bunların 14’ü kadın, 60’ı erkekti.

Vakıf üniversitelerine atanan altı rektörden yalnızca biri, 30’u kamu üniversitesi, 38’i vakıf üniversitesi olmak üzere atanan 69 dekandan ise 13’ü kadındı.