29 yıl önce denize bırakılan not karaya vurdu

Çeviri - Gonca Tokyol

Miranda Chavez isimli genç kadının, 26 Eylül 1988 tarihinde, 8 yaşındayken ABD'nin Edisto Plajı’ndan şişe içinde denize bıraktığı not, 29 yıl sonra yaklaşık 120 kilometre mesafedeki Sapelo Adası’nda ortaya çıktı.

Notu bulan Linda ve David Humphries çiftinin Facebook üzerinden ulaştığı Chavez, "Böyle küçük bir şeyin sizi çocukluğunuza ve mutlak mutluluk dönemine götürmesi muhteşem" dedi.

CBS’in haberine göre, David Humphries, cumartesi günü Sapelo Adası’nda yaptığı gezide, içinde not olan bir şişe buldu. Chavez’in 8 yaşındayken mektubuna eklediği adresin günümüzde geçerli olmaması üzerine buldukları notu Facebook üzerinden paylaşan Humphries çifti, “Elimizde, şimdi 37 yaşında olması gereken göndericinin ismi ve adresi var ancak bulduğumuz telefon numaraları doğru çıkmadı. Denemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Birkaç günlüğüne de olsa olumlu şeylerden konuşulmasını sağlamak için yazılmıştı”

Humphries çiftinin mesajının yüzlerce kişi tarafından paylaşılmasının ardından Chavez de 29 yıl önce yolladığı mesajın birilerine ulaştığından haberdar oldu. Notun bulunduğu şişenin 1989 yılındaki Hugho Kasırgası’ndan tek parça çıkması karşısında şaşkınlık yaşadığını ifade eden Chavez, CBS’e yaptığı açıklamada, “Kim düşünürdü ki? Bu kadar küçük bir şeyin, hayatınızda neler yaşanıyor olursa olsun sizi çocukluğunuza, hayatınızın en mutlu anlarına geri döndürmesi muhteşem. Bulunması için yazılmıştı. İnsanların sadece birkaç günlüğüne de olsa olumlu şeylerden konuşmasını sağlamak, bir şeyler yapmak için yazılmıştı. Sanırım görevini başarıyla yerine getirdi” diye konuştu.