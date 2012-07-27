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Yaşam

29 kilometre yüksekten paraşütle atladı!

Yerden 29 kilometre yüksekten dünyaya atladı, hızı 805 kmye ulaştı

27 Temmuz 2012 12:48

Avusturyalı maceraperest paraşütçü Felix Baumgartner, yerden tam 29 kilometre yüksekten dünyaya atlayarak fizik kanunlarına meydan okudu.

43 yaşında olan eski ordu pilotu Baumgartner, ABD’nin New Mexico eyaletindeki Roswell uzay merkezinden bir helyum balonunun içinde tek başına ikinci kez stratosfere çıktı.

Baumgartner, en iyi jetlerin kapasitesinin bile üç katı yükseğine denk gelen bu mesafeden oksijen maskesi ve basınca dayanıklı özel korunmalı tulumu içinde atladı.

Paraşütçü inişte saatte 805 km hıza ulaştı. Baumgartner’ın yolculuğu ise bir buçuk saat sürdü.

Roswell yakınlarındaki bir alana inen Baumgartner, hiçbir sorun yaşamadı.

‘Armstrong çizgisi’ olarak adlandırılan yerçekimi etkisinin yok olduğu ve oksijenin tamamen tükendiği sınırın üstünden atlayan pilot, deneyimini “İlginç bir duygu. Kapsülden ayrıldığınızda sabit durabilmenin imkânı yok” sözleriyle paylaştı.

Amacı ses hızı duvarı olarak kabul edilen saatte 1126 kilometre hızı geçmek olan Baumgartner, bu hedefi için gelecek haftalarda 36 bin 500 metreden atlayacak.

Paraşütçünün serbest düşüş, en yüksek atlama ve en hızlı insan rekorlarını kırması bekleniyor.

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