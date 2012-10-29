29 Ekim kutlamaları Anıtkabir'de başladı

Cumhuriyetin 89. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir'i ziyaret etti.



Anıtkabir'deki tören saat 08.45'te devlet erkanının Aslanlı Yol'un başında yerini almasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başkanlığındaki heyet Aslanlı Yol'dan yürüyerek Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesinin bulunduğu bölüme geçti.

(Fotoğraf Suna Akyıldız'ın Twitter hesabından - @CadiKazaniiii - alınmıştır)

Gül'ün, Atatürk'ün mozolesine, üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan kırmızı beyaz karanfillerden oluşan Türk bayrağı motifli çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Gül ve beraberindekiler, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Bu sırada Gül, kendisine sevgi gösterisinde bulunan öğrencilere el sallayarak karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

''Aziz Atatürk; bugün önderliğinizde yüce milletimizin azim ve kararlılığıyla vücut bulan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 89. yıl dönümünü coşku içinde idrak ediyoruz. Her alanda kapsamlı dönüşümler gerçekleştiren, demokrasisini olgunlaştıran, insan hak ve özgürlükleri konusunda büyük mesafeler alan, ekonomisini güçlendiren, yapısal reformları sürdüren bir ülke olmanın gururuyla huzurunuzdayız.

Cumhuriyetimizi nitelikleriyle korumak ve yüceltmek, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Geçen 89 yılda kat ettiğimiz mesafe, Türkiye'nin, yarınları öncü bir ülke ve cazibe merkezi olarak kucaklayacağının da işaretidir.

Cumhuriyet bayramında millet olarak hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, size minnet duygularımızla birlikte şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhunuz şad olsun.''

Gül'ün, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalamasının ardından tören alanındaki Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ve öğrenciler, Atatürk'ün mozolesinin önünden saygı geçişi yaptı.

Anıtkabir'deki törene, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay Başkanı Ali Alkan, Danıştay Başkanı Hüseyin Karakullukçu, Bakanlar Kurulu üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kuvvet komutanları, yüksek yargı mensupları, milletvekilleri, bazı siyasi parti temsilcileri ile diğer askeri ve mülki erkan da katıldı.

Anıtkabir'de bir asker bayıldı



Türkiye Cumhuriyeti'nin 89. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törende görevli askerlerden biri, baygınlık geçirerek yere yığıldı. Asker, devlet erkanı Anıtkabir'deki mozoleye çelenk bırakmak için içeri girmeden hemen önce bayıldı. Baygınlığın aşırı yorgunluktan kaynaklandığı belirtildi. Yetkililerin müdahalesiyle bayılan askere tıbbi müdahale yapıldı. Bayılan asker daha sonra törenin yapılacağı alandan taşındı.

Cumhurbaşkanlığı'nda tören

Ulusal ve resmi bayramlarda yapılacak törenlerle ilgili yönetmelik uyarınca Cumhurbaşkanına tebriklerin iletildiği tören TBMM yerine Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleştirildi.

Gül, Anıtkabir'deki törenin ardından Çankaya Köşkü'ne geldi. Salonda yerini alan Gül, kutlamaları kabul etti.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aralarında Yıldırım Akbulut ve Mehmet Ali Şahin'in de bulunduğu eski başbakan ve TBMM başkanları, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Yargıtay Başkanı Ali Alkan, Danıştay Başkanı Hüseyin Karakullukçu, Bakanlar Kurulu üyeleri, kuvvet komutanları, YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, TBMM Başkanvekili Mehmet Sağlam, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milletvekilleri, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ali Em, yüksek yargı organı üyeleri, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, bakan yardımcıları, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Cemal Boyalı, Ankara'daki üniversitelerin rektörleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yüksek rütbeli askerler, bürokratlar ile yabancı misyon şefleri Gül'e tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kutlamaları kabul ettikten sonra basın mensuplarının da bayramını kutladı.

BDP törene katılmadı

Kutlamalar için Köşk'e ilk gelen lider MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. Bahçeli, salonda MHP'li milletvekilleriyle bekledi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Yargıtay Başkanı Ali Alkan ve Danıştay Başkanı Hüseyin Karakullukçu, törenin başlamasını beklerken bir süre sohbet etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise salonda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel ve kuvvet komutanlarıyla bir süre konuştu.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan salona birlikte geldi. Başbakan Erdoğan, tebrik için solanda bekleyen davetlileri başıyla selamladı.

Bekleme sırasındaki yerini alan Cemil Çiçek, Başbakan Erdoğan ve Orgeneral Özel bir süre sohbet etti. BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş törene katılmadı.