Google'dan 29 Ekim'e özel logo

Google, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel logo hazırladı.

Özel günler için hazırladığı "doodle"lar ile dikkati çeken Google, Cumhuriyet Bayramı'na özel hazırladığı doodle'ı ana sayfasına taşıdı.

"Doodle" olarak nitelendirilen özel tasarımlı logosuyla Türk kullanıcılarına jest yapan Google, bunun için Cumhuriyetin kurulduğu eski meclisin görüntüsünü kullandı. Ankara'nın Ulus semtindeki eski meclisin 3 binasını öne çıkaran doodle ağaçlar ve Türk bayraklarıyla süslendi.

Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere bu platformda yer vererek dikkati çekmeyi amaçlıyor.

İnternet kullanıcıları, bu özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor.