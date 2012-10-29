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Yaşam

29 Ekim nedeniyle bazı yollar kapalı

Vatan Caddesi'nde yapılacak olan tören nedeniyle bugün saat 07:00’dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatıldı

29 Ekim 2012 11:42

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle İstanbul’da E-6, Vatan Caddesi ve bu yollara çıkan bütün yollar trafiğe kapatıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 89. Yıldönümü kutlamaları kapsamında Vatan Caddesi'nde yapılacak olan tören nedeniyle bugün saat 07:00’dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Vatan Caddesi’nde yapılacak tören nedeniyle polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Vatandaşlar belirlenen noktalarda üst araması yapılmasının ardından tören alanına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü trafiğe çıkacak vatandaşları, internet sitesi aracılığıyla yaptığı duyuruyla uyardı.

Yapılan duyuruda trafiğe kapatılan güzergahlar şu şekilde belirtildi:


Trafiğe kapatılan yollar


-Vatan Caddesi ve Vatan Caddesine çıkan bütün yollar,

-Topkule, Mahmutbey Köprüsü, Vatan Caddesi ve bu yollara çıkan bütün yollar,

-Topkule-Mahmutbey Köprüsü-Vatan Caddesi-Oğuzhan Caddesi-Millet Caddesi-Topkapı Edirnekapı Kavşağı-Vatan Caddesi Kesişim Noktası-Mahmutbey-Topkule,

-Mahmutbey Köprüsü-Habibler Yolu (Sultançiftliği yolu),


Alternatif yollar


1. D/100 Karayolundan Vatan Caddesine gidecek olan sürücülerin Haliç Tüneli, Edirnekapı, Fevzipaşa Bulvarı, Aksaray şeklinde veya Haliç Tüneli, Ayvansaray ışıklarından Balat Yolunu takiben Unkapanı ve Sirkeci istikametlerini,

2. E/80 Karayolunu kullanacak sürücülerin, Hürriyet Gazetesi karşısından TEM istikametini,

3. Sahil Yolunu kullanacak sürücülerin sahil güzergâhından, Yenikapı – Kumkapı -Sirkeci istikametini kullanmaları,

4. Vatan Caddesini kullanarak Fatih İlçesindeki hastanelere gelecek olan gerek ambulans sürücüleri, gerekse diğer sürücülerin sahil yolunu tercih ederek Samatya’dan Cerrahpaşa, Çapa, Haseki veya Vakıf Gureba Hastanelerine intikal etmeleri,

5. Fatih istikametinden aynı gerekçelerle hastanelere intikal edecek sürücüler Atatürk Bulvarı – Aksaray ve Millet Caddesi güzergâhını kullanmaları gerekmektedir.

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