28 yaşındayken evlatlık olduğunu öğrenen ünlü sunucu, gerçek anne-babasını arıyor

TV8'de yayınlanan Yaşamdan Hikayeler programına Habertürk TV’de ‘Teknolojik’ isimli programı sunan Cem Sünbül konuk oldu.

28 yaşında evlatlık olduğunu öğrendiğini belirten Sünbül, 1975 yılında doğduğunu ve kendisini büyüten aileye evlatlık verildiğini açıkladı.

Kendisini büyüten ailenin çocuk sahibi olamadığını ve bu nedenle bir hemşire aracılığıyla İstanbul'un en büyük kadın doğum hastanesinden evlatlık alındığını söyledi.

Öz annesinin kendisini öldü bildiğini de söyleyen Sünbül, üvey teyzesi aracılığıyla kendisini büyüten ailesine verildiğini açıkladı.

Sünbül bu güne kadar kendi çabalarıyla öz ailesini aradığını ve kendisini büyüten ailenin üzülmesini istemediği için onlar hayattayken aramadığını belirtti.

Cem Sünbül, kendisini büyüten anne ve babasının hayatını kaybettiğini ve öz ailesini artık bulmak istediğini vurguladı.