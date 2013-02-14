28 Şubat soruşturmasında 4 emekli asker daha tutuklandı



28 Şubat soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen 7 emekli askerden 4'ü tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 28 Şubat Soruşturması kapsamında ifadeleri alınan 8 emekli askerden 7'si tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Sabah saatlerinden itibaren Ankara Adliyesi'ne getirilen 8 emekli asker soruşturmayı yürüten TMK'nın 10. maddesiyle görevli Cumhuriyet Savcılarına ifade verdi.

Emekli Korgeneral Abdullah Cahit Sarsılmaz savcılıktaki ifadesinin ardından hakkında verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararıyla serbest bırakılırken, 7'si tutuklama istemiyle TMK'nın 10. maddesiyle görevli Nöbetçi Ankara 3'No'lu Hakimliğe sevk edildi.

TMK'nın 10. maddesiyle görevli Ankara Nöbetçi 3 No'lu Hakimliği'nde sorgulanan 7 emekli askerden, emekli Tümgeneral Ayhan Cansevgisi, emekli Tuğgeneral Refik Zeytinci, emekli Tuğgeneral Metin Yaşar Yükselen ve emekli Albay Cengiz Koşal tutuklanırken, emekli Korgeneral Temel Batmaz Dandin, emekli Tümgeneral Fuat Büyükcivelek, emekli Albay Ahmet Ziya Öztoprak adli kontrol şartıyla salıverildi.

Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan emekli Korgeneral Abdullah Cahit Sarsılmaz, savcılık sorgusunun ardından hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilerek serbest bırakılmıştı.

4 kişi tutuklanmıştı

Soruşturma kapsamında, dün, tutuklama istemiyle TMK'nın 10. maddesiyle görevli Ankara Nöbetçi 3. No'lu Hakimliği'ne sevk edilen, 5 şüpheliden emekli Orgeneral Orhan Yöney, emekli Oramiral Hayri Bülent Alpkaya, emekli Korgeneral Köksal Karabay ve emekli Koramiral Altaç Atılan tutuklanmış, emekli Tümgeneral Ersin Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Tutuklanmalarına karar verilen emekli Orgeneral Yöney, emekli Oramiral Alpkaya, emekli Korgeneral Karabay ve emekli Koramiral Atılan, Sincan F tipi Cezaevi'ne konulmuştu.

Genelkurmay'dan açıklama

Öte yandan Genelkurmay Başkanlığı, 28 Şubat Soruşturması kapsamında, Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na yeni bir belge gönderilmediğini bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığı, bazı basın yayın organlarında, devam eden 28 Şubat soruşturması kapsamında yapılan tutuklamaların Genelkurmay Başkanlığından Ankara Cumhuriyet Savcılığına gönderilen yeni bir belge üzerine yapıldığına dair iddialar ile ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na yeni bir belge gönderilmediği ve söz konusu iddiaların asılsız olduğu belirtildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama şöyle; "Bazı basın yayın organlarında, devam eden 28 Şubat soruşturması kapsamında yapılan tutuklamaların Genelkurmay Başkanlığından Ankara Cumhuriyet Savcılığına gönderilen yeni bir belge üzerine yapıldığına dair iddialar yer almıştır. Genelkurmay Başkanlığınca, bahse konu soruşturma kapsamında, Ankara Cumhuriyet Savcılığına yeni bir belge gönderilmemiştir. Söz konusu iddialar asılsızdır."