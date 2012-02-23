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Yaşam

28 Şubat belgeseli Özkök ile Çölaşanı karşı karşıya getirdi

Emin Çölaşan, kendisinin Org. Çevik Bir’e “Darbe yapacak mısınız yapmayacak mısınız” diye sorduğunu iddia eden Ertuğrul Özkök’ü yalanladı.

23 Şubat 2012 17:41

T24- CNN Türk'te yayınlanan 28 Şubat belgeseli,  dönemin Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni  Ertuğrul Özkök ile yazarı Emin Çölaşanı karşı karşıya getirdi. Emin Çölaşan, kendisinin  Org. Çevik Bir’e “Darbe yapacak mısınız yapmayacak mısınız” diye sorduğunu iddia eden Ertuğrul Özkök’ü yalanladı. Çölaşan, ’Alınan 28 şubat kararlarına direniş olursa ve gerekirse silah kullanır mısınız?’’ diye sorduğunu açıkladı.

Gazeteci Emin Çölaşan, CNN Türk’teki 28 Şubat belgeselinde gündeme getirilen, Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir’e, ‘’Darbe yapacak mısınız?’’ diye sorduğu iddiasını yalanladı. Çölaşan bu iddiayı ortaya atan Ertuğrul Özkök’ün, ‘’Yalan söylediğini’’ kendisinin Çevik Bir’e, ‘’Alınan 28 şubat kararlarına direniş olursa ve gerekirse silah kullanır mısınız?’’ diye sorduğunu açıkladı.

Gazeteport’a konuşan Çölaşan ‘’Ertuğrul Özkök’ün CNN Türk’teki 28 Şubat belgeselinde benimle ilgili söyledikleri tamamen yalan, palavra’’ dedi ve şunları söyledi:

‘’Çevik Bir’e (Darbe yapacak mısınız?) diye bir soru kesinlikle sormadım. Tam tarihini hatırlamıyorum ama, biz o gün Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir’in makamına gittik. Hatırladığım kadarıyla Ertuğrul Özkök, Tufan Türenç ve Oktay Ekşi vardı. Benim orada Çevik Bir’e sorduğum soru (Paşam gerekirse silah kullanacak mısınız?) biçimindedir. O da (Gerekirse tabii kullanırız) cevabını verdi. Darbe ile ilgili ne ben soru sordum, ne de Çevik Bir (Ne diyorsunuz siz Emin Bey) gibi bir cevap verdi. Özkök’ün sözleri tamamen yalandır’’

 

Çölaşan, Çevik Bir ile görüşmelerinin ardından gazeteye dönerken Ertuğrul Özkök’ün bu sorudan dolayı kendisini tebrik ettiğini de belirterek, ‘’Helal olsun Emin, yine manşeti sen kurtardın’’ dediğini de aktardı. Çölaşan, ‘’Kaldı ki ben gazeteciyim. Herkese her soruyu her konuda ve her ortamda sorarım. O günlerin kızışmış ortamında Çevik Paşa’ya sevdiği yemekleri mi soracaktım ?’’  dedi.

 

Belgeselde konuşan dönemin Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök, 28 Şubat döneminde Genelkurmay 2. Başkanı olan Orgeneral Çevik Bir ile yaptıkları bir görüşmeyi anlatmış ve Emin Çölaşan'ın Orgeneral Bir'e, ‘’Siz onu bırakın Paşam, darbe yapacak mısınız? Yapmayacak mısınız? " dediğini öne sürmüştü. Çevik Bir’in de Çölaşan'a,"Ne diyorsunuz Emin bey siz!" cevabını verdiğini söylemişti.

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