"28. Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri" sahiplerine verildi

Kariyerlerinin başındaki genç sanatçıları desteklemek amacıyla 1994 yılında Sakıp Sabancı'nın başlattığı sanat ödülleri, 28'inci kez sahiplerini buldu.

Sakıp Sabancı Müzesi The Seed'te düzenlenen törende, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim, Heykel ve Geleneksel Türk Sanatları bölümlerinden ilk üç derece ile mezun olan genç sanatçılara ödülleri Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan tarafından takdim edildi.

Bu yılın ödül alan isimleri Resim Bölümü'nden Sema Balaban, Naz Tansel, Yiğit Özboran, Heykel Bölümü'nden Esra Ekşi, Elif İlke Bultan, İrem Kopuz, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nden ise Şulegül Bektaş, Berfin Kartal ve İlayda Melike Ergene oldu.

Toplamda 240 cumhuriyet altını değerinde Türk lirası ödül verilen genç sanatçıların eserleri, aynı zamanda müzede sanatseverlerle buluştu.