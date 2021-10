28. İstanbul Caz Festivali, eylül ayında gerçekleşecek ücretsiz etkinlikleriyle her yaşta seyirciyi ağırlayacak

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından gerçekleştirilen İstanbul Caz Festivali kapılarını 1 Eylül'de 28'inci kez açıyor. 40'a yakın konserin yanı sıra Festival, her yaştan izleyici için yeşille müziğin iç içe olduğu konser tecrübeleri sunacağı birçok ücretsiz etkinliğe de ev sahipliği yapıyor.

Bu yıl 1-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 28. İstanbul Caz Festivali, şehrin her yanını caz coşkusuyla sarmaya hazırlanıyor. 24 yıldır Garanti BBVA sponsorluğunda ve TC Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle düzenlenen festival, müzik dinlerken doğayla bağlantı kurabileceğiniz Parklarda Caz'dan, konserlerde tekrar bir arada olmanın daha anlamlı olduğunu hissettiren Festivalde #İstanbulBirSahne konserlerine, her yıl daha da güçlenerek ilerleyen ve genç müzisyenlerin kariyer gelişimlerini desteklemek amacıyla gerçekleşen Genç Caz konserlerinden İKSV Alt Kat yürütücülüğünde farklı yaş gruplarına hazırlanan eğitici ve eğlenceli atölyelere İstanbul'da müzik dolu bir Eylül ayı yaşatacak.

Parklarda Caz

Festivalin yeşille cazı bir araya getiren Parklarda Caz konserleri her yaştan takipçisini İstanbul'un farklı parklarına davet edecek. Beş güne yayılarak İstanbul'un beş farklı parkında ücretsiz olarak gerçekleştirilecek konserlerde yerli sahneden isimlerle Genç Caz gruplarının performanslarının yanı sıra Viyana esintilerini parklara taşıyacak Fainschmitz ile Amerikalı şarkıcı ve müzisyen Lucy Woodward sahnede olacak.

Parklarda Caz konserleri Maçka Demokrasi Parkı, Şişli Habitat Parkı, Kadıköy Fenerbahçe Parkı, Beylikdüzü Yaşam Vadisi ve Beşiktaş Sanatçılar Parkı'nda yeşillikler arasında düzenlenecek. Parklarda Caz konserlerinin listesi ise şu şekilde:

1 Eylül Çarşamba, Lucy Woodward, Berk Sarı Quartet, Maçka Demokrasi Parkı, Şişli

3 Eylül Cuma, Lucy Woodward, Abdulrahman Zaibak Trio, Habitat Parkı, Şişli

4 Eylül Cumartesi, Lucy Woodward, Afroloji, Fenerbahçe Parkı, Kadıköy

18 Eylül Cumartesi, Fainschmitz, Barbaros Erköse, Beylikdüzü Yaşam Vadisi

19 Eylül Pazar, Fainschmitz, Sanatçılar Parkı, Beşiktaş

28. İstanbul Caz Festivali Genç Cazcılarını Belirledi

İstanbul Caz Festivali kapsamında bu yıl 19. kez düzenlenen Genç Caz konserleri için 14 Ağustos tarihinde Salon İKSV'de yapılan değerlendirme sonrasında seçilen isimler belli oldu. CAZCUZ, Deniz Akan Quartet, Gökhan Ulusoy Trio, Kick The Switch, Neffsazz isimli topluluk ve projeler 28. İstanbul Caz Festivali'nin Parklarda Caz konserlerinde yer almaya hak kazandılar.

İBB, Kültür A.Ş. ve İstanbul Caz Festivali işbirliğiyle "Festivalde #İstanbulBirSahne"

Festivale bu yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kültür A.Ş.'nin katkılarıyla yeni bir ücretsiz etkinlikler serisi daha ekleniyor. İBB tarafından pandemi sebebiyle zor günler yaşayan müzisyenlere destek sağlamak ve İstanbulluların günlük yaşamlarıyla kesişecek, konserlerle tekrar buluşması amacıyla hayata geçirilen #İstanbulBirSahne'ye başvuranlar arasından seçilen 12 topluluk, festival süresince açıklanan tarihlerde Maçka Demokrasi Parkı'nda, Festivalde #İstanbulBirSahne etkinlikleri kapsamında İstanbullu müzikseverlerle buluşacak. Parkta kurulacak sahnede düzenlenecek konserlere, ücretsiz çocuk ve aile atölyeleri ve etkinlikleri de eşlik edecek. Her yaştan festival izleyicisi Maçka Demokrasi Parkı'nda bir araya gelecek.

Festivalde #İstanbulBirSahne etkinliklerinde yer alacak sanatçılar arasında Ayşe Tütüncü Dörtlüsü, Batu Şallıel "The Way", Bîdar, Cazzip Project, Cemre Necefbaş Quartet, Ceyda Özbaşarel Band, Deniz Taşar & Adem Gülşen, Erkan Zeki Ar Quartet, Şenay Lambaoğlu, The Cousin Quintet ve The Kites gibi isimler yer alıyor.

Etkinliğin ayrıntılı programı:

4 Eylül Cumartesi - Maçka Demokrasi Parkı

18.30 - 19.30 Erkan Zeki Ar Quartet

20.00 - 21.00 Şenay Lambaoğlu

5 Eylül Pazar - Maçka Demokrasi Parkı

18.30 - 19.30 Cemre Necefbaş Quartet

20.00 - 21.00 Ceyda Özbaşarel Band

9 Eylül Perşembe - Maçka Demokrasi Parkı

20.00 - 21.00 Cazzip Project

10 Eylül Cuma - Maçka Demokrasi Parkı

20.00 - 21.00 Bidar

11 Eylül Cumartesi - Maçka Demokrasi Parkı

18.30 - 19.30 Batu Şallıel The Way

20.00 - 21.00 The Kites

12 Eylül Pazar - Maçka Demokrasi Parkı

18.30 - 19.30 The Cousin Quintet

20.00 - 21.00 Deniz Taşar & Adem Gülşen

19 Eylül Pazar - Beşiktaş Sanatçılar Parkı*

21.15 - 22.15 Ayşe Tütüncü Dörtlüsü

*Sadece Ayşe Tütüncü konserinin mekânı farklıdır, Beşiktaş Sanatçılar Parkı'nda gerçekleşecektir.

28. İstanbul Caz Festivali'nde "SALT 10. yıl özel elektro sahne"

Bilgi, kültür ve sanat üretimini desteklemek amacıyla Garanti BBVA tarafından 2011'de kurulan SALT, onuncu yılını İstanbul Caz Festivali kapsamında, 2 Eylül Perşembe akşamı Maçka Demokrasi Parkı'nda gerçekleştirilecek bir elektronik müzik konseriyle kutlayacak.

Müzisyen ve ses tasarımcısı Ömer Sarıgedik’in hazırladığı SALT 10. Yıl Özel Elektro Sahne, İstanbul elektronik müzik ortamının yenilikçi isimlerinden Fulya Uçanok, Age Reform ve Serkan Emre Çiftçi’nin işitsel ve görsel ögeleri harmanlayan performanslarını bir araya getirecek. Ses ve müziğin görsel tasarımla ilişkisinin yorumlanacağı konser programı herkesin katılımına açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.

"Salt 10. Yıl Özel Elektro Sahne" programı

2 Eylül Perşembe, Maçka Demokrasi Parkı

20.00 Fulya Uçanok

Piyanist, elektroakustik müzik bestecisi ve doğaçlamacı; İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışıyor.

20.45 Age Reform

2010’dan bu yana Age Reform adı altında müzik yapan Berk Çakmakçı, noise, drone gibi estetikleri kulüp tınılarıyla harmanlıyor.

21.30 Serkan Emre Çiftçi

Gevende’nin trompetçisi; solo müzik projesiyle eletronik ve trompet melodilerini bir araya getiriyor.

Festival'de İKSV Alt Kat işbirliğiyle çocuklara ve ailelere yönelik yepyeni etkinlikler

Bu yıl festival kapsamında Parklarda Caz ve Festivalde #İstanbulBirSahne etkinliklerinde İKSV Alt Kat katkılarıyla, çocuklar ve ailelere yönelik atölye ve etkinlikler de düzenlenecek. İKSV bünyesinde, kültür-sanata erişim ve katılım imkanlarını artırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren İKSV Alt Kat, festivalde Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'nin değerli destekleriyle, "Caz, Caz, Caz" başlıklı çocuk atölyesi ile her yaştan müzikseverin katılımına açık "Cazı Dansla Hisset" etkinliğini gerçekleştirecek.

Ayrıntılı bilgi için: caz.iksv.org