28. İstanbul Caz Festivali 1-24 Eylül'de: Caz hissediyorum!

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 24 yıldır gerçekleştirilen İstanbul Caz Festivali kapılarını 1 Eylül'de, 28'inci kez açmaya hazırlanıyor. Açık hava mekânlarında düzenlenecek 40'a yakın konser ve çeşitli yan etkinliklerle festival, İstanbul'un cazla hissedildiği günleri geri getiriyor.

24 günlük festival maratonunda konser verecek isimler arasında Afrika müziğinin dört Grammy ödüllü kraliçesi Angélique Kidjo, pop müzikteki yetkinliğini caza taşıdığı "İhtimaller" projesiyle Kenan Doğulu, Ennio Morricone'ye adadığı albümü "Morriconne Stories"den parçalarla Avrupa cazının önde gelen alto saksofonistlerinden Stefano Di Battista, Hollandalı müzisyen ve prodüktör Niels Broos ile festivale özel projesiyle Mabel Matiz, bu topraklardan şarkılarla dünyaya gerdan kırdıran ve geçen yıl Grammy'ye aday gösterilen Altın Gün, ilham kaynağı olan Atlantic Records'ın kurucusu Ahmet Ertegün'ün hikâyesini şarkılar eşliğinde sahneye taşıyan Karsu, BBC Yılın Sanatçısı Ödülü'nü kazanan ve Glastonbury ve Latitude festivalleri gibi önemli müzik sahnelerinde yer alan Arlo Parks ve daha nice isim var.

Festivalin yeşille cazı bir araya getiren ücretsiz Parklarda Caz konserlerine bu yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenecek Festivalde #İstanbulBirSahne konserleri de eklenecek. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek konserlere her yaştan festival izleyicisi davetli olacak. Bir diğer sevilen etkinlik Gece Gezmesi, bu yıla özel bir formatla Beykoz Kundura'nın farklı sahnelerine dağılacak.

Festivalde 19 yıldır devam eden Genç Caz projesi bu yıl 2013'te kaybettiğimiz müzik insanı Mehmet Uluğ'un anısını yaşatmak amacıyla oluşturulan Mehmet Uluğ Fonu ile buluşarak güçleniyor. Genç Caz'la keşfedilen gelecek vadeden genç müzisyenlerin yaratıcılıkları ve kariyer gelişimleri bu fonla desteklenecek ve seslerini Türkiye'den dünyaya duyurmaları sağlanacak.

Festival biletleri, İKSV Lale Kart üyeleri için 6 Temmuz Salı günü başlayacak indirimli ön satış döneminin ardından 9 Temmuz Cuma günü genel satışa çıkıyor.

28. İstanbul Caz Festivali'nin Yaşam Boyu Başarı Ödülü ses sanatçısı Tülay German'a veriliyor.

Festivalin yıldızları

Anqélique Kidjo "An African Odyssey"

Şarkıcı, oyuncu, yazar ve aktivist Angelique Kidjo 4 Grammy sahibi, UNICEF'in iyi niyet elçisi ve "Aslan Kral", "Street Fighter" gibi on sekiz filmin soundtrack'lerinde imzası bulunuyor… Angelique Kidjo gösterişli kostümleri, yüksek enerjisi, etkileyici sesi ve müziğindeki zengin melodik yapılarla 6 Eylül Pazartesi akşamı The Marmara Esma Sultan Yalısı'nda sahnede olacak. Afrika ezgileri, soul, funk, rap, samba, reggae, caz ve blues türlerini kucaklayan bu konserde yolculuk Afrika'dan başlayacak, Sahara ve Londra gibi farklı yerlere uğrayıp dinleyicileri Fransa'nın sakin kıyılarına bırakacak.

Stefano Di Battista "More Morricone" // Ferit Odman Quintet

Kariyenin dönüm noktasında yolu orkestra şefi ve trompetçi Ennio Morricone ile kesişen Battista, bu bahar çıkardığı 12 parçalık "Morricone Stories" albümününü de Morricone'ya adıyor. Battista ve ekibi festival sahnesinde, 2020 Temmuz'unda kaybettiğimiz Morricone'yi, bestelediği film müziklerinden bir repertuvarla anıyor. 14 Eylül Salı gecesi, Swissotel The Bosphorus'da gerçekleşecek etkinliğin açılışı ise Türk caz sahnesinin sevilen isimlerinden Ferit Odman öncülüğündeki beşliye emanet.

Kenan Doğulu "İhtimaller"

28 yıllık müzik hayatında unutulmaz başarılara imza atan Kenan Doğulu, kariyerindeki ilk caz projesi olan ve 2016'da dinleyiciyle buluşan "İhtimaller" ile, uzun ve mecburi bir aradan sonra yepyeni bir konserle karşınızda.

Sanatçının yıllar içerisinde müzikseverlere sunduğu birçok hit parçanın Ercüment Orkut, Can Çankaya ve Bulut Gülen tarafından caz formlarında yeniden düzenlemelerini sergileyeceği etkinlik 15 Eylül Çarşamba akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek.

Mabel Matiz ve Niels Broos

Festival, Türkiye'de pop müziğin son yıllardaki dönüşümünde önemli rol oynayan isimlerden Mabel Matiz ile cazdan elektronik müziğe son zamanların en yaratıcı müzisyenlerinden Hollandalı Niels Broos'u bir araya getiriyor. Festival için özel olarak hazırlanan bu projede Mabel Matiz en sevilen şarkılarını seslendirirken enerji dolu synth-pop aranjmanlarıyla Niels Broos, sürpriz bir kadroyla ona eşlik edecek. İlk defa aynı sahnede yer alacak ikilinin konseri 24 Eylül Cuma akşamı Cemil Topuzlu Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleşecek.

Arlo Parks // Geeva Flava

BBC Yılın Sanatçısı Ödülü'nü kazanan ve Glastonbury ve Latitude festivalleri gibi önemli müzik sahnelerinde yer alan Arlo Parks 10 Eylül Cuma akşamı Beykoz Kundura'da sahnede olacak. Şarkılarının pusulasının şiirler olduğunu söyleyen Parks, evrensel kelimeleri bulmak ve o kelimeleri notalarla birleştirerek tüm dil bariyerlerini duygularla aşmak istiyor. Aynı akşam sahnede 2016 Genç Caz birincisi, türler arası duvarları aşan Geeva Flava da olacak. Projeye verdiği destekle +1 de caz severlerin keyfine artı bir katacak.

Altın Gün // Evdeki Saat

Klasikleşmiş Türk Anadolu rock şarkıları ve türküleri özgün saykedelik ve funk tınılarıyla birleştiren Altın Gün bugüne kadar Le Guess Who?, Beaches Brew, Lowlands, Best Kept Secret, Montreal, Paléo gibi festivallerde sahneye çıktı. "Caney", "Goca Dünya", "Halkalı Şeker", "Şeker Oğlan", "Kaymakamın Kızları" gibi dans ettiren repertuvarı ile Grammy adaylığı olan Altın Gün, 16 Eylül Perşembe akşamı Vadi İstanbul'da sahnede olacak. Öncesinde sahnede yerli bağımsız müziğin sevilen topluluklarından Evdeki Saat olacak.

Karsu Plays Atlantic Records

Kendisine ilham kaynağı olan, söz yazarı ve plak şirketleri tarihinin en önemli figürlerinden Ahmet Ertegün'ün kurduğu Atlantic Records'ın efsane eserlerini seslendiren şarkıcı ve piyanist Karsu, "Karsu Plays Atlantic Records" projesi ile 20 Eylül Pazartesi akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde olacak. Karsu, konserde Ray Charles, The Rolling Stones, Aretha Franklin, The Bee Gees, Led Zeppelin, Eric Clapton ve Cher gibi yıldızların hit parçalarını yorumlayacak.

Nitai Hershkovits // Eylül Ergül Quartet

Genç yaşında yetenekleri keşfedilen, Tel Aviv'de efsane caz basçısı Avishai Cohen ile sergilediği performanslarla caz sahnesinde ünlenen Nitai Hershkovits, 2 Eylül Perşembe akşamı ekibiyle Feriye'de festival seyircisiyle buluşuyor. Öncesinde sahnede, vokal yetenekleriyle dikkat çeken çeken genç sanatçı Eylül Ergül'ün, usta isimler Serdar Barçın, Ozan Musluoğlu ve Ferit Odman eşliğindeki dörtlüsü olacak.

Melike Şahin

Müzisyen ve söz yazarı Melike Şahin, peş peşe yayınladığı "Deli Kan", "Sevmek Suçsa Suçluyum", "Tutuşmuş Beraber", "Geri Ver" gibi teklileriyle kısa zamanda yerli sahnede sağlam bir dinleyici kitlesine ulaştı.. Solo kariyeri öncesinde uzun yıllar Baba Zula'nın solisti olarak dünyanın dört bir yanında turneler yaptı. 2017 senesinde dünyaca ünlü yönetmen Tony Gatlif'in Djam / Aman Doktor filminin soundtrack'i için şarkılar seslendirdi ve filmin dünya prömiyeri öncesinde Cannes Film Festivali'nde unutulmaz bir konser verdi. Sabırsızlıkla beklenen ilk albümü Merhem'i geçtiğimiz şubat ayında yayımlayan Melike Şahin, dinleyiciden ve müzik yazarlarından tam not alan albümünün prodüktörlüğünü de üstlendi. İlhamını her şeye rağmen hayatta ve ayakta kalabilme niyetinden alan albümü "Merhem"in festivaldeki ilk konseri için sanatçı,8 Eylül, Çarşamba Göztepe Özgürlük Parkı'nda sahnede olacak.

Gece Gezmesi Konserleri Beykoz Kundura'da

Festivalde geçtiğimiz yıllarda Kadıköy'ün birbirinden güzel mekânlarında "festival içinde festival" havası yaratan Gece Gezmesi, farklı sahnelerle Beykoz Kundura'da hayat bulacak. Geceye Türkiye'den "caz ve ötesi"nin en başarılı isimlerden Alp Ersönmez ve Çağrı Sertel; Dilan Balkay ve Kâzım gibi bağımsız sahnenin yeni ve ilginç isimleri konuk olacak. Konserler, "Vitrin: Türkiye Güncel Müzik Buluşması" kapsamında aynı gün gerçekleştirilecek Vitrin panellerine de ev sahipliği yapacak Beykoz Kundura'da, Kundura Sahne işbirliğiyle yapılacak.

Festival ücretsiz park konserleriyle şehre yayılıyor

Festivalin yeşille cazı bir araya getiren Parklarda Caz konserleri her yaştan takipçisini İstanbul'un farklı parklarına davet edecek. Beş güne yayılarak İstanbul'un beş farklı parkında ücretsiz olarak gerçekleştirilecek konserlerde yerli sahneden isimlerle Genç Caz gruplarının performanslarının yanı sıra Viyana esintilerini parklara taşıyacak Fainscmitz ile Amerikalı şarkıcı ve müzisyen Lucy Woodward sahnede olacak.

Parklarda Caz konserleri Maçka Demokrasi Parkı, Habitat Parkı (Şişli), Fenerbahçe Parkı (Kadıköy), Beylikdüzü Yaşam Vadisi ve Sanatçılar Parkı'nda (Beşiktaş) düzenlenecek. Parklarda Caz'ın ayrıntılı programı ağustos ayında açıklanacak.

1 Eylül Çarşamba, Maçka Demokrasi Parkı, Şişli

3 Eylül Cuma, Habitat Parkı, Şişli

4 Eylül Cumartesi, Fenerbahçe Parkı, Kadıköy

18 Eylül Cumartesi, Beylikdüzü Yaşam Vadisi

19 Eylül Pazar, Sanatçılar Parkı, Beşiktaş

İBB, Kültür A.Ş. ve İstanbul Caz Festivali işbirliğiyle "Festivalde #İstanbulBirSahne"

Festivale bu yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kültür A.Ş.'nin katkılarıyla yeni bir ücretsiz etkinlikler serisi daha ekleniyor. İBB tarafından pandemi sebebiyle zor günler yaşayan müzisyenlere destek sağlamak ve İstanbulluların günlük yaşamlarıyla kesişecek, konserlerle tekrar buluşması amacıyla hayata geçirilen #İstanbulBirSahne'ye başvuranlar arasından seçilen 15 farklı topluluk, festival süresince açıklanacak tarihlerde Maçka Demokrasi Parkı'nda, Festivalde #İstanbulBirSahne etkinlikleri kapsamında İstanbullu müzikseverlerle buluşacak. Parkta kurulacak sabit sahnede düzenlenecek konserlere söyleşiler, ücretsiz çocuk etkinlikleri, plak ve kitap pazarları gibi faaliyetler de eşlik edecek. Her yaştan festival izleyicisi Maçka Demokrasi Parkı'nda bir araya gelecek.

Festivalde #İstanbulBirSahne etkinliklerinde yer alacak sanatçılar arasında Ayşe Tütüncü Dörtlüsü, Batu Şallıel "The Way", Bîdar, Burak Dursun Quintet, Cazzip Project, Cemre Necefbaş Quartet, Ceyda Özbaşarel Band, Deniz Taşar & Adem Gülşen, Erkan Zeki Ar Quartet, Sibel Demir Quintet, Şenay Lambaoğlu ve The Kites gibi isimler yer alıyor. Etkinliğin ayrıntılı programı önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Yaratıcı endüstriler "Vitrin – Türkiye Güncel Müzik Buluşması"nda bir araya geliyor

Türkiye'den güncel müziği odağına alan uluslararası bir tanıtım ve iletişim etkinliği olan "Vitrin: Türkiye Güncel Müzik Buluşması" festival kapsamında bu yıl beşinci kez +1 desteğiyle 18 Eylül'de düzenleniyor. Şimdiye kadar birçok grubu yurtdışı turnelerinde destekleyen, yerli sahnenin başarılı müzisyen ve topluluklarının daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan Vitrin, bu yıl müzik sektörü ile diğer yaratıcı endüstrileri buluşturan çeşitli paneller düzenliyor. 18 Eylül'de Beykoz Kundura ev sahipliğinde, Kundura Sahne işbirliğiyle gerçekleştirilecek Vitrin panelleri, film ve oyun endüstrisinde müzik kullanımı, sürdürülebilir festivaller, plak şirketleri, menajerler, sanatçılar ve sektör kurumlarını odağına alacak. Farklı sektörlerden öncü kuruluşlar ve fikir önderleri düzenlenen panellerde buluşarak bu alanlardki yeni gelişme ve trendleri değerlendirecek. "Kundura'nın Hafızası: Bir Fabrikaya Sığan Dünya" adlı sergi, etkinlik günlerinde ücretsiz olarak gezilebilecek.

Vitrin kapsamındaki katılıma açık paneller aynı zamanda İKSV YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Panel programı önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Panellerin akşamında Beykoz Kundura ev sahipliğinde yapılacak "Gece Gezmesi Beykoz Kundura'da" etkinliğine katılacak altı sanatçının konserleri, daha sonradan çevrimiçi yayımlanacak kaydıyla festival izleyicisiyle beraber dünyanın önde gelen festival ve etkinliklerinin yöneticilerinin de dikkatine sunulacak. Böylece başta Avrupa olmak üzere dünyanın dört bir yanından çok sayıda uluslararası müzik profesyoneli, Türkiye'den müzik gruplarını daha yakından tanıma fırsatını bu yıl da yakalayacak. Projeye verdiği destekle +1 de cazseverlerin keyfine artı bir katacak.

Genç Caz, Mehmet Uluğ Fonu ile güçleniyor!

İstanbul Caz Festivali'nin Türkiye'de amatör veya yarı profesyonel olarak müzikle ilgilenen genç müzisyen ve topluluklara festival programında yer alabilecekleri bir platform oluşturmak amacıyla başlattığı Genç Caz konserleri bu yıl 19. kez gerçekleştirilecek.

Genç Caz projesi bu yıl 2013 yılında aramızdan ayrılan müzik insanı Mehmet Uluğ'un anısını yaşatmak amacıyla oluşturulan Mehmet Uluğ Fonu ile buluşarak güçleniyor. Genç Caz kapsamında Mehmet Uluğ Fonu'nun desteği ile genç, yetenekli, umut vadeden müzisyenlerin yaratıcılık ve kariyer gelişimleri desteklenecek ve Türkiye'den dünyaya seslerini duyurmaları sağlanacak.

Mehmet Uluğ Fonu desteğiyle bu yıl ilk defa, Genç Caz konserlerine seçilecek isimler Sony Music Türkiye ve İKSV işbirliğiyle dijital platformlarda yayımlanacak özel bir albüm hazırlayacaklar. Seçilen toplulukların özgün birer eseri, alanında uzman prodüktör ve mentorların gözetiminde profesyonel stüdyo ortamında kayda alınacak. Kayıtlar, mix ve mastering aşamaları da dahil olmak üzere Babajim İstanbul Stüdyoları'nda gerçekleştirilecek. Bu yıl ilk kez yapılacak Genç Caz albümünün kasım ayında yayımlanması planlanıyor. Toplulukların kariyer gelişimlerine katkı sunacak mali destek ödülünün yanı sıra toplulukların uygun müzik profesyonelleriyle buluşmaları da sağlanacak. İlerleyen dönemlerde fon desteğiyle genç sanatçıların uluslararası fuarlara ve festivallere erişimi gibi farklı imkânların da yaratılması hedefleniyor. Ayrıca Pozitif'in kurucularından ve müzik sektörü profesyoneli Ahmet Uluğ da Mehmet Uluğ Fonu adına Genç Caz Seçici Kurulunda yer alacak.

Genç Caz'a seçilecek 6 topluluk, 14 Ağustos'ta Salon İKSV'de düzenlenecek değerlendirme konseriyle belirlenecek. Seçilen topluluklar festivalde, Parklarda Caz konserlerinde sahneye çıkacak. Değerlendirme konseri, İKSV'nin YouTube kanalından da yayımlanacak.

Genç Caz için son başvuru tarihi 2 Ağustos Pazartesi. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Caz Festivali'nden çocuklara özel

İstanbul Caz Festivali ve İKSV Alt Kat'ın işbirliğiyle, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'nin desteğiyle hazırlanan yeni video serisi, temmuzda İKSV YouTube kanalında başlıyor.

Altı bölümden oluşan seride müzisyen Deniz Taşar, kendi müzikal serüvenini paylaşırken müziğin sanat dallarıyla ilişkisinden doğaçlamaya, basit enstrüman yapımından performansa uzanan farklı konularda konuk sanatçılarla sohbet edecek. İzleyenleri her bölümde sürpriz performanslar da bekliyor. Her yaştan müzikseverin ilgiyle takip edeceği serinin bölüm içerikleriyle bağlantılı olarak dinleme listeleri de sunulacak. Temmuz ayında başlayacak seriye, İKSV Alt Kat web sitesinden sesli betimleme seçeneğiyle de erişilebilecek.

Festivalde rengârenk çocuk atölyeleri

Festivalde Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'nin desteğiyle, İKSV Alt Kat'ın yürütücülüğünde farklı çocuk atölyeleri de düzenlenecek. Parklarda Caz ve İstanbul Bir Sahne etkinlikleri kapsamında farklı yaş gruplarına yönelik sunulacak ücretsiz atölyelerin ayrıntıları temmuz ayında duyurulacak.