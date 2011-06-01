-28 BİN 486 ÖĞRETMENİN ATAMASI YAPILDI ANKARA (A.A) - 01.06.2011 - Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) başvuran ve başvurusu geçerli sayılan 97 bin 791 öğretmen adayından 28 bin 486'sının ataması yapıldı. MEB Başöğretmen Salonu'nda bilgisayar kurasıyla atama töreni gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun da katıldığı törende, öğretmen adayları atama heyecanı yaşadı. MEB Personel Genel Müdürü Necmettin Yalçın, törende yaptığı konuşmada, öğretmenlik başvurularının 12-26 Mayıs 2011'de alındığını, 30 bin öğretmen kadrosu için 100 bin 503 başvuru yapıldığını, bunlardan 97 bin 791'inin uygun olduğunu belirtti. Yalçın, bugün atamaya 97 bin 791 adayın gireceğini ifade ederek, atanacak öğretmenlerin 1 Eylül 2011'de göreve başlayacaklarını açıkladı. MEB'in, 2003-2010 yılları arasında toplam 270 bin öğretmen atadığını kaydeden Yalçın, halen bakanlık teşkilatında 635 bin 873 öğretmenin görev yaptığını bildirdi. -BAŞVURANLARIN 3'TE BİRİ ATANDI- Konuşmaların ardından bilgisayar kurasıyla atamalara geçildi. Atamalar sonucunda başvurusu geçerli sayılan 97 bin 791 öğretmen adayından 28 bin 486'sının ataması yapıldı. Bu atamalardan 26 bin 499'u ilk atama olarak gerçekleşti. Atama sonuçları, MEB'in www.meb.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecek. Bu arada, atamalara göre bazı branşlarda taban puanları şöyle gerçekleşti: ''Felsefe 70.29, Fen-Teknoloji 85.76, İlköğretim Matematik 85.85, İngilizce 72.87, Matematik 85.40, Müzik 50.48, Sınıf Öğretmenliği 75.22, Sosyal Bilgiler 79.17, Tarih 79.35, Türk Dili ve Edebiyatı 78.05, Türkçe 84.07'' Öte yandan, atama törenlerini izlemek ve atamasının yapılıp yapılmadığını öğrenmek amacıyla öğretmen adayları ve aileleri sabah erken saatlerde Milli Eğitim Bakanlığının önünde toplandı. Salonun yetersizliği nedeniyle ancak gelenlerden bir kısmı içeri alınabilirken bir kısmı da töreni bakanlığın önündeki alanda kurulan dev ekrandan izledi.