270 yıllık tarihi çeşmeyi restore ettirip kitabesine babasının ismini yazdıran AKP'li Çamlı: Ne var yani bunda?

İstanbul Fatih’te bulunan 270 yıllık 1. Mahmut Çeşmesi’ni yeniden yaptırdıktan sonra babasının adını da yazdıran AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, gelen eleştiriler üzerine “Babam da sağlığında yaptırmak için çok uğraştı. Bize nasip oldu. Hem onun ruhuna gitmiş oldu, hem bir çeşmeyi ihya etmiş olduk. Ne var yani bunda?” dedi.

Restore ettirdiği tarihi çeşmenin kitabesine babası Zeki Ahmed Çamlı'nın isminin eklettirdiğinin ortaya çıkması ardından AKP Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, eleştirileri haksız buldu.

Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre, Çamlı, şunları kaydetti:

“1. Mahmut’un 270 sene önce yaptırdığı çeşmenin 1918’de İstanbul’da çıkan Sarıgüzel yangınında taşlarının özelliği bozulmuş. Babam da sağlığında yaptırmak için uzun süre çok uğraştı ama yaptıramadı. Bize nasip oldu. Hem onun ruhuna gitmiş oldu, hem bir çeşmeyi ihya etmiş olduk. Ne var yani bunda? Tıpkısının aynısı yapıldı. Vefasızlık yapılmadı. Aile olarak, bizzat son kuruşuna kadar plan ve projesini biz yaptırdık. O zamanın parasıyla 300 bin lira verdik.

Sayın Ekrem İmamoğlu algı çalışması yaparak, benim üzerimden siyasi ranta çevirmeye çalışıyor. Bizim hayrımıza hasenatımıza çamur atacağına, İstanbul’un işleriyle ilgilensin. Genel Sekreter Yardımcısı’nın yapmış olduğu yalan yanlış bilgilendirmeyi içeren haberi düzeltmelerini, kaldırmalarını ve özür dilemesini talep ediyorum.”

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın açıklamalarıyla ortaya çıkmıştı