27 yıllık isim krizi hükümetin sonu oldu, Çipras güvenoyu alabilecek mi?

Yunanistan’da iktidarın küçük ortağı Bağımsız Helenler Partisi ANEL’in lideri Panos Kammenos, Pazar günü Başbakan Aleksis Çipras ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından basına açıklama yapan Kammenos, Savunma Bakanı olarak istifa ettiğini ve ‘ANEL’in hükümetten ayrıldığını’ duyurdu.

4 yıl boyunca SYRIZA ile hükümeti paylaşan ANEL, Makedonya ile imzalanan isim anlaşmasının Meclis’e gelmesi durumunda hükümetten ayrılabileceğini defaatle söylemişti. Hatta ANEL’in lideri Kammenos, tartışmaya girdiği, isim anlaşmasının mimarlarından Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias’ın istifa etmesinin de sebebiydi. Kotzias, Kammenos ile girdiği tartışmada Başbakan Çipras’ın arkasında durmadığını söylemişti.

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Makedonya ile 27 yıldır süren isim krizini sonlandırma arzusu Yunanistan’da her gün başka bir krize yol açarken nihayetinde hükümetin sonunu da getirmiş oldu. Kammenos’un koalisyondan ayrılma açıklamasının ardından Başbakan Çipras güven oylamasına gideceğini söyledi. Her defasında yürütme görevini sonuna kadar devam ettireceğini söyleyen Çipras’ın, birçoklarınca yenilenen bir güvenle görevde kalması öngörülüyor.

Geçen günlerde Open TV’de gazeteci Elli Tsai’nin konuğu olan Çipras bir kez daha seçimlerin erkene alınmayacağını yineledi ve “Genel seçimleri Ekim’de yapacağız” dedi. Zira Çipras, görev süresi boyunca tamamlamayı istediği işleri hayati meseleler olarak nitelendiriyor. Bu işlerin başında anayasal değişiklikler, kilise-devlet ilişkisi, mülk sahiplerinin güvenceleri, kira yardımları ve asgari ücretin yükseltilmesi bulunuyor.

Meclis’te durum ne?

300 üyeli Meclis’te Çipras’ın partisi SYRIZA 145 sandalyeye sahip. Çoğunluk için ise 151 milletvekiline ihtiyaç var. Koalisyondan çekilen ANEL’in Meclis’te 7 milletvekili bulunuyor ve bunlardan Turizm Bakanlığı görevini yürüten Elena Koundura, Tarım Kalkınma ve Gıda Bakanı Vasilis Kokkalis, ANEL milletvekili Thanassis Papahristopoulos ve Kostas Zouraris de güven oyu vereceğini açıkladı. ANEL lideri Kammenos'un Koundura’ya yönelik tepkisi ise partiden ihraç edileceğini duyurmak oldu.

ANEL'den 4 kişinin yanı sıra, POTAMİ’den Spyros Danellis ile bağımsız milletvekili ve Vatandaşları Koruma Bakanı Katerina Papakosta da hükümete güvenini açıkladı. Bu rakamlarla birlikte, kendi içinde fire vermezse SYRIZA güvenoyu almayı başaracak gibi görünüyor.

Çipras’ın güvenoyu talebinin ardından yarın Yunan parlamentosunda bu konu tartışılacak. Son 8 yılda 7 kez güven oylamasına gidilen Yunanistan'da Çipras girdiği son üç oylamadan da mutlak çoğunluk elde ederek çıktı. Çipras’ın bu oylamadan da zaferle çıkacağı öngörülüyor.

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev’in isim anlaşmasının meclisten geçmesinin ardından Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos ve Başbakan Çipras’ı anlaşmayı onaylamaya çağırmıştı.

Güven oylamasından zaferle çıkması beklenen Çipras bu çağrıya olumlu cevap verecek. Çünkü AB ve ABD’ye güvenilir bir ortak haline geldiğini göstermek için Prespe sürecini sonlandırma kararı aldığı aşikâr.

Savunma Bakanlığı’na Genelkurmay Başkanı'nı atadı

Kammenos’un hükümetten ayrılmasının ardından Çipras, Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis’i savunma bakanı olarak atadı. Türkiye’ye ilişkin açıklamalarıyla da sık sık gündeme gelen Apostolakis, görevini siyasi partilere uzak durarak yerine getireceğini söyledi. Bugün yemin ederek görevine başlayacak Apostolakis’in atanmasını Yunan basını hem yerel hem dış ilişkiler düzeyinde açık bir mesaj olarak nitelendiriyor. Genelkurmay Başkanlığı’ndan ayrılan Apostolakis’in yerine hava kuvvetleri komutanının geçmesi bekleniyor.