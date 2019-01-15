Yunanistan'da kazan kaynıyor

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‘Makedonya krizi’ sonrası Savunma Bakanı Panos Kammenos’un istifasıyla koalisyonun çöktüğü ve SYRIZA’nın güvenoyu arayışına girdiği Yunanistan’da sokaklar da durulmuyor. Hükümetin kamudaki istihdama yönelik değişiklik planlarını protesto eden öğretmenler, son bir haftada ikinci kez sokaklardaydı.

Pazartesi günü 24 saatlik greve de giden öğretmenler, başkent Atina’da yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı bir eylem gerçekleştirirken; polis özellikle de parlamento binası çevresinde yer yer biber gazıyla müdahalede bulundu.

Reuters’ın haberine göre protestoların sebebi, hükümetin kamu sektöründeki işe alımlara dair yapmayı planladığı değişiklik. Öğretmenler, okullarda eleman eksikliği çekildiğini söylüyor, daha fazla ‘kalıcı’ pozisyon açılmasını talep ediyor ve görüşülen düzenlemenin deneyimli eğitimcilere ‘haksızlık’ olduğunu savunuyor. Aynı zamanda, yıllar süren kesintiden sonra mevcut tasarının kabul edilemez olduğu yorumunda bulunuyorlar.

Yunanistan, 2009’un sonlarında başlayan ekonomik kriz süresince kamuya eleman alımını durdurmuştu.

Pazartesi günü başkent Atina’da bir araya gelen 3 bine yakın öğretmen “Kalıcı işe alımlar, şimdi!” yazılı dövizler taşıdılar. Sintagma Meydanı’ndaki parlamento binası yakınlarında polisle eylemciler arasında yer yer çatışmalar yaşanırken; bir kişinin de yaralandığı kaydedildi.

SYRIZA güvenoyu peşinde

Öte yandan, sokakları durulmayan Yunanistan’da hükümet düzeyinde de işler yolunda değil. SYRIZA hükümetinin küçük ortağı Bağımsız Helenler (ANEL) Partisi Genel Başkanı ve Savunma Bakanı Kammenos, geçen hafta istifa etti.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, gelişmelerin ardından Yunan parlamentosunda güven oylamasına gideceğini açıkladı. Çipras, anayasanın verdiği hak ile hükümetin bu şekilde devam etme yetkisi olduğu halde "Yunan halkı nezdinde dürüst olmak" amacıyla parlamentonun güvenoyunu almak istediğini söyledi. Oylamanın Perşembe yapılması bekleniyor.

Güven oylamasında SYRIZA'nın 151 milletvekilinin oyuna ihtiyacı var. ANEL'in 7 milletvekili arasında da bölünmeler bulunuyor. Bazı milletvekilleri SYRIZA'ya güven oyu vereceği ancak bazılarının vermeyeceği belirtiliyor. Yunanistan'da genel seçimlerin Ekim ayında yapılması gerekiyor. Ancak son gelişmelerden sonra seçim tarihinin daha erken bir tarihe alınma ihtimali de bulunuyor.