27 yıldır cezaevinde bulunan şair İlhan Sami Çomak'ın yeni kitabı çıktı: Karınca Yuvasını Dağıtmamak

İletişim Yayınları tarafından bugün yayınlanmaya başlayan Karınca Yuvasını Dağıtmamak, yazar İlhan Sami Çomak'ın çocukluğu, tutukluluğu ve cezaevi yıllarını anlatışının yanı sıra şiirini, şiirinin arkasında yatanları, hayata bakışını ve bir ömür süren adalet arayışını da anlatıyor.

Şairin öz yaşam öyküsünü anlattığı kitabı Karınca Yuvasını Dağıtmamak dışında da onlarca düzyazı ve makalesinin yanı sıra sekiz de şiir kitabı bulunmaktadır. Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülü bulunan Çomak'ın şiirleri İngilizce, Norveççe, Rusça ve Galce dillerinde de çevirilip yayınlanmıştır. Çomak, Türkiye Pen üyesi olmasının yanı sıra Kürt Pen (PENa Kurd), Norveç Pen ile Galler PenCymru Yaşam Boyu Onur Üyesi ve Türkiye Yazarlar Sendikası üyesidir.

1973 Bingöl-Karlıova doğumlu İlhan Sami Çomak 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü'nde öğrenciyken 22 yaşında ''örgüt üyeliği'' suçlamasıyla tutuklandı. Gözaltında ve daha sonra da tutukluluk sürecinde büyük işkenceler gördüğünü ve işkence altında hazırlanmış olan tutanaklarla yargılandığını iddia ettiği dava sonucunda 2000 yılında DGM (Devlet Güvenlik Mahkemeleri) Çomak'a idam cezası verdi. Ancak idam cezasının kalkması sebebiyle cezası müebbet hapse çevrildi. Yargıtay'daki onama kararının ardından tüm iç hukuk yolları tükenmiş olduğu için AİHM 'e (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) başvuru yapan Çomak hakkında AİHM, 2007 yılında Çomak için ''adil yargılama yapılmamıştır'' kararı verdi. Defalarca tutuksuz yargılanmak için başvuruda bulundu ancak başvuru talepleri kabul edilmedi. AİHM'in yeniden yargılama kararından 6 yıl sonra 2013'te ikinci kez yargılanmaya başladı. Ancak, Çomak'ın cezası 2016'da Yargıtay tarafından somut hiçbir delil bulunamamasına rağmen bir kez daha onandı. İlhan Sami Çomak bugün itibariyle aralıksız 27 yıldır cezaevinde ve 27 yıldır düzyazı ve şiirlerini yazmaya devam ediyor.