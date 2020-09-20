27. Uluslararası Altın Koza Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl pandemi kurallarına uygun olarak 14-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali artık sona ererken, festivalde ödüller de sahiplerini buldu.

Bu yıl Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda Anıl Gelberi’den Plaza, Barış Hancıoğulları’dan Yeniden Leyla, Ercan Kesal’dan Nasipse Adayız, Fatih Özcan’dan Mavzer, Faysal Soysal’dan Ceviz Ağacı, Gökçin Dokumacı’dan Kuyudaki Taş, Hacı Orman’dan Körleşme, Leyla Yılmaz’dan Bilmemek, Onur Ünlü’den Topal Şükran’ın Maceraları ve Umut Evirgen’den Ben Bir Denizim olmak üzere toplam 10 film yer aldı.

En İyi Film ödülünü kazanan yapım ise Ercan Kesal’ın yazıp yönettiği ilk uzun metraj filmi Nasipse Adayız oldu. Nasipse Adayız aynı zamanda En İyi Senaryo, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, FİLM-YÖN En İyi Yönetmen Ödülü, En İyi Kurgu kategorilerinde de ödül kazandı.

27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Ödülleri

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması

En İyi Film: Nasipse Adayız – Ercan Kesal

En İyi Yönetmen: Bilmemek – Leyla Yılmaz

En İyi Senaryo: Nasipse Adayız – Ercan Kesal

En İyi Erkek Oyuncu: Onur Berk Arslanoğlu – Plaza ve Serdar Orçin – Ceviz Ağacı