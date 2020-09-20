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Kültür-Sanat

27. Uluslararası Altın Koza Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu

20 Eylül 2020 18:43

27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda En İyi Film ödülünü Ercan Kesal imzalı Nasipse Adayız filmi kazandı.

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