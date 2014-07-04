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27 Temmuz'da evlenecek olan ünlü çiftten görkemli davet

Beren Saat ve Kenan Doğulu ABD’nin Los Angeles şehrinde nikâh defterine imza atacak

04 Temmuz 2014 09:29

27 Temmuz’da Los Angeles’ta evlenecek olan Beren Saat ve Kenan Doğulu, nikâhın ardından Büyükada’da görkemli bir davet verecek.

Oyuncu Beren Saat ve şarkıcı Kenan Doğulu, 27 Temmuz’da evleniyor. Çift, ABD’nin Los Angeles şehrinde nikâh defterine imza atacak. Merasime Saat ve Doğulu’nun aileleri ile yakın dostları katılacak. Bu özel günde yanlarında bulunamayacak arkadaşları için de ayrı bir davet vermek isteyen çift, onları Büyükada’da bir araya getirecek. 500 kişilik görkemli davetin, Aya Nikola Otel’de yapılacağı konuşuluyor.

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