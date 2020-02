27. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası gönüllülerini arıyor

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası hazırlıklara başladı. Bu yıl yirmi yedincisi düzenlenecek olan haftanın gönüllüleri bugün (16 Ocak) saat 19.00'da Lambdaistanbul'un Osmanbey'deki ofisinde bir araya gelecek.

Toplantı için çağrı metni şöyle:

“Her geçen gün artan baskıyla birlikte muhalif örgütlenmelerin küçülmeye ve örgütlenme kültürlerinin altının boşalmaya başladığının farkındayız. Mevcut baskının bu olumsuz sonuçlarının, politik kaygı ve hassasiyetlerimizi ikincil plana itmesini istemiyoruz. Bu yıl komitenin geçen senelerdeki eksiklerini kapatmak, yanlışlarını düzeltmek ve tüm bunları komitenin söylem ve eylemlerinde göstermek istiyoruz. Bunun için yaptığımız hataların sorumluluğunu almamız gerektiğini biliyoruz. Peki, üzerimize daha da fazla çullanmakta olan bu baskı ortamını birbirimize daha sıkı sarılmak için bir fırsat olarak göremez miyiz? İstiklal Caddesi’nde on binlerce insanla yaptığımız yürüyüşlerimiz, kalabalığı ve yaratıcılığıyla birbirimizden çok şey öğrendiğimiz toplantılarımız hala hafızalarımızda değil mi? Yükselen yozlaşmaya karşı durmaksızın bir araya gelerek ve birbirimizin hafızasını dürterek bu kriz ortamını bir sıçrama tahtası olarak değerlendiremez miyiz? Tarih, en büyük özgürleşme ataklarına her şey bitti denilen bu kriz anlarında şahit olmamış mıdır? Stonewall’u, Gezi İsyanı’nı ve daha nicelerini unutmadık. Bu özgürleşme anlarını önce hafızalarımızda sonrasında ise sokaklarda yaşatmak istiyoruz. Örgütlenmek ve tepetaklak giden düzene dur demek istiyoruz. Dolayısıyla, Onur Haftası'nın senin fikirlerine ve emeğine bu sene her sene olduğundan daha fazla ihtiyacı var! Sen de gel, beraber konuşalım!”



“Bu sene ve ondan önceki senelerde maruz bırakıldığımız polis şiddeti, hukuksuz uygulamalar ve gözaltılara karşı verdiğimiz hukuki mücadeleyi sürdürdüğümüzü ve hala takipçisi olduğumuzu belirtmek isteriz. Bu sene de 26 yıllık örgütlü mücadelemizde olduğu gibi, hep birlikte verdiğimiz gönüllü emekle, birlikte uçuracağımız fikirlerin ve yaratıcı çözümlerin sayesinde inanıyoruz ki tüm baskıya rağmen dayanışmaya, daraltılan alanlarımızı genişletmeye devam edeceğiz.”