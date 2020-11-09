27. İstanbul Caz Festivali sona erdi

Temmuz ayında gerçekleşmesi beklenen ancak Koronavirüs sebebiyle ertelenen 27. İstanbul Caz Festivali bu yıl yeni format ve programıyla 2-12 Eylül tarihleri arasında açık hava konser mekânlarında, 3 Ekim-3 Kasım tarihlerinde ise İKSV'nin dijital platformunda gerçekleşti.

Festivalde 21'den fazla konser, 125 yerli sanatçı ile Covid-19 önlemleri kapsamında İstanbul’un 5 farklı mekânında düzenlendi. Konser mekânlarına gidemeyen Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından müzikseverler için tüm konserler 3 Ekim-3 Kasım tarihlerinde İKSV'nin çevrimiçi platformu online.iksv.org adresinden yayınlandı.

27. İstanbul Caz Festivali'nin Yaşam Boyu Başarı Ödülleri, caz müzisyeni Atakan Ünüvar ile klarnet sanatçısı Barbaros Erköse'ye verildi.

Festivale katılan müzisyenler arasında Kardeş Türküler, Baba Zula, Gülün Quintet feat. Sibel Köse ve Ece Göksu, Can Güngör, Elina Duni, Tuluğ Tırpan, Andalusia Trio, MANOUCHE A LA TURCA feat. Muhammed Yıldırır ve Ramazan Sesler, Jülide Özçelik, Büşra Kayıkçı, Ayyuka, Yasak Helva ve Pitohui yer aldı.

Ayrıca festival kapsamında Make Mama Proud, Guguou, Islandman, Bilge Günaydın Quartet dinleyicileriyle buluştu.

Yerli sahnenin başarılı müzisyen ve topluluklarının daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen Vitrin projesi kapsamında, 7-9 Eylül tarihlerinde üç günde sekiz konser düzenlendi. Türkiye ve yurtdışından uluslararası etkinlik yöneticileri ve müzik profesyonellerinin çevrimiçi olarak takip ettiği Vitrin konserlerine paralel olarak, Türkiye güncel müzik sahnesi üzerine gerçekleşen paneller, İKSV YouTube kanalında canlı olarak izlendi. Parklarda Caz etkinliğine ise yaklaşık 3 bin kişi katıldı.