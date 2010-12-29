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Sağlık

26 uzmandan sağlıklı yaşam için pratik öneriler

Health&Wellness dergisi, 26 uzmana danışarak sağlıklı bir yaşam için pratik önerileri derledi.

29 Aralık 2010 02:00

T24 - Amerikan Health&Wellness dergisi, aralarında ünlü doktor Mehmet Öz’ün de olduğu 26 uzmana danışarak sağlıklı bir yaşam için pratik önerileri derledi.

İşte bazı tavsiyeler:

-  4x4 kuralını uygulayın. Günde 4 defa 400’er kalorilik öğünler tüketin. Böylece metabolizmanız daha az yıpranır.

-  En önem vererek hazırladığınız öğün kahvaltı olmalı. Bu saatte aldığınız enerji tüm gün zinde olmanızı sağlar.

-  Her sabah sıcak suya, limon, elma sirkesi ve bal ekleyerek için. Bu karışım vücutta detoks etkisi yaparak toksinleri temizleyecek.

-  Doğal kaynaklardan alınan Omega-3 ve D vitamini kanser riskini azaltır. Somon gibi yağlı balıklar ikisi açısından zengin.

-  Kırmızı, yeşil, turuncu gibi parlak renkli meyveler ve sebzeler tüketin. Bunların içindeki antioksidanlar kanserle savaşır.

-  Ağız sağlığınız kalp sağlığıyla birebir ilgili. Gündelik fırçalama ve diş ipi kullanımı ömrünüzü 6-7 yıl uzatabilir.

-  Düzenli uyuyun. Obez olma riski 6 saatten az uyuyanlarda yüzde 16, 9 saatten fazla uyuyanlarda ise yüzde 32 oranında artıyor.

-  Daha iyi bir uyku için televizyonu ve bilgisayarı yatak odanızdan çıkarın. Bunlar kapalıyken bile yaydıkları dalgalarla uyku kalitenizi düşürür.

-  Ev ile iş arası rutininize yeni şeyler ekleyin. Ofiste mola verip basit egzersizler yapın.

-  Düzenli olarak cilt, prostat kanseri testleri yaptırın. Yılda bir kez genel sağlık kontrolüne gidin.

-  İnsanlarla sosyal bağlarınızı güçlü tutun.


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