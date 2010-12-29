26 uzmandan sağlıklı yaşam için pratik öneriler

T24 - Amerikan Health&Wellness dergisi, aralarında ünlü doktor Mehmet Öz’ün de olduğu 26 uzmana danışarak sağlıklı bir yaşam için pratik önerileri derledi.



İşte bazı tavsiyeler:



- 4x4 kuralını uygulayın. Günde 4 defa 400’er kalorilik öğünler tüketin. Böylece metabolizmanız daha az yıpranır.



- En önem vererek hazırladığınız öğün kahvaltı olmalı. Bu saatte aldığınız enerji tüm gün zinde olmanızı sağlar.



- Her sabah sıcak suya, limon, elma sirkesi ve bal ekleyerek için. Bu karışım vücutta detoks etkisi yaparak toksinleri temizleyecek.



- Doğal kaynaklardan alınan Omega-3 ve D vitamini kanser riskini azaltır. Somon gibi yağlı balıklar ikisi açısından zengin.



- Kırmızı, yeşil, turuncu gibi parlak renkli meyveler ve sebzeler tüketin. Bunların içindeki antioksidanlar kanserle savaşır.



- Ağız sağlığınız kalp sağlığıyla birebir ilgili. Gündelik fırçalama ve diş ipi kullanımı ömrünüzü 6-7 yıl uzatabilir.



- Düzenli uyuyun. Obez olma riski 6 saatten az uyuyanlarda yüzde 16, 9 saatten fazla uyuyanlarda ise yüzde 32 oranında artıyor.



- Daha iyi bir uyku için televizyonu ve bilgisayarı yatak odanızdan çıkarın. Bunlar kapalıyken bile yaydıkları dalgalarla uyku kalitenizi düşürür.



- Ev ile iş arası rutininize yeni şeyler ekleyin. Ofiste mola verip basit egzersizler yapın.



- Düzenli olarak cilt, prostat kanseri testleri yaptırın. Yılda bir kez genel sağlık kontrolüne gidin.



- İnsanlarla sosyal bağlarınızı güçlü tutun.





