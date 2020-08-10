26 kurumdan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Çıkmanın değil uygulamanın yollarını arayın!

26 sivil toplum kuruluşu ve girişim, iktidarın İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme girişimine karşı yaptığı açıklamada, "İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmanın değil uygulamanın yollarını arayın" dedi.
26 sivil toplum örgütü ve sivil girişim İstanbul Sözleşmesi hakkında ortak açıklama yayınladı. “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır" başlığıyla yayınlanan açıklama şu şekilde:
"İstanbul Sözleşmesi uygulansaydı Ocak 2020'den bu yana 163 kadın, Temmuz 2020 de 32 kadın en yakınlarındaki erkekler tarafından öldürülmeyebilirdi.
Taleplerini anayasal hakları çerçevesinde dile getiren kadınlara uygulanan polis şiddeti, devleti suça ortak etmektir. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmanın değil uygulamanın yollarını arayın."
TIKLAYIN - STK ve kadın dernekleri gözünden İstanbul Sözleşmesi tartışması; neden başladı, önümüzdeki süreç ne getirecek?
İmzacılar:
2017 Bodrum Yurttaş İnisiyatifi
78’liler Girişimi
Alevi Düşünce Ocağı Derneği
Ankara 78’liler Girişimi
Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi
Daktilo 1984
Demokrasi İçin Birlik (DİB)
Demokratik Alevi Dernekleri
Din Alimleri Derneği (DİAYDER)
Diyalog Grubu
Doğu-Güneydoğu Dernekleri (DGD) Platformu Kadın Meclisi
Doğu-Güneydoğu Dernekleri (DGD) Platformu
Düşünce Suçu(!?)na Karşı Girişim
Eşit Haklar İçin İzleme Derneği
Güvence Hareketi
Hak ve Adalet Platformu
Halkların Demokratik Kongresi (HDK)
Oyuncular Sendikası
Özgürlük Araştırmaları Derneği
PEN Yazarlar Derneği
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği
SODEV (Sosyal Demokrasi Vakfı)
Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS)
Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği (ÜNİVDER)
Yurttaş Girişimi
Yurttaşlık Derneği