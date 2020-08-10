26 kurumdan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Çıkmanın değil uygulamanın yollarını arayın!

26 sivil toplum kuruluşu ve girişim, iktidarın İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme girişimine karşı yaptığı açıklamada, "İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmanın değil uygulamanın yollarını arayın" dedi.

26 sivil toplum örgütü ve sivil girişim İstanbul Sözleşmesi hakkında ortak açıklama yayınladı. “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır" başlığıyla yayınlanan açıklama şu şekilde:

"İstanbul Sözleşmesi uygulansaydı Ocak 2020'den bu yana 163 kadın, Temmuz 2020 de 32 kadın en yakınlarındaki erkekler tarafından öldürülmeyebilirdi.

Taleplerini anayasal hakları çerçevesinde dile getiren kadınlara uygulanan polis şiddeti, devleti suça ortak etmektir. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmanın değil uygulamanın yollarını arayın."

TIKLAYIN - STK ve kadın dernekleri gözünden İstanbul Sözleşmesi tartışması; neden başladı, önümüzdeki süreç ne getirecek?

İmzacılar:

2017 Bodrum Yurttaş İnisiyatifi

78’liler Girişimi

Alevi Düşünce Ocağı Derneği

Ankara 78’liler Girişimi

Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi

Daktilo 1984

Demokrasi İçin Birlik (DİB)

Demokratik Alevi Dernekleri

Din Alimleri Derneği (DİAYDER)

Diyalog Grubu

Doğu-Güneydoğu Dernekleri (DGD) Platformu Kadın Meclisi

Doğu-Güneydoğu Dernekleri (DGD) Platformu

Düşünce Suçu(!?)na Karşı Girişim

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği

Güvence Hareketi

Hak ve Adalet Platformu

Halkların Demokratik Kongresi (HDK)

Oyuncular Sendikası

Özgürlük Araştırmaları Derneği

PEN Yazarlar Derneği

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği

SODEV (Sosyal Demokrasi Vakfı)

Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS)

Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği (ÜNİVDER)

Yurttaş Girişimi

Yurttaşlık Derneği