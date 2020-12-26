26 gün sonra kapanan Olay TV'nin başına getirilmek istenen Kanal 7 Dış Haberler Müdürü konuştu: Cavit Bey kandırıldığını söyledi

Olay TV'nin yayına başladıktan 26 gün sonra kapatılması öncesinde Cavit Çağlar ile görüştüğü açıklanan Kanal 7 ve Ülke TV Dış Haberler Müdürü Taha Dağlı, "Kendisi Olay TV’nin yayın politikasından son derece rahatsız olduğunu, aslında böyle bir yayın arzu etmediğini ama en baştan müdahale etmediğinden dolayı maalesef işin bu noktaya geldiğini, bir nevi kandırıldığını söyledi." diye konuştu.

Olay TV'nin kapatılma sürecine giden olaylar zincirinde iş insanı Cavit Çağlar'ın kanalın yayın politikasından rahatsız olduğu sık sık dile getirilmiş, Çağlar'ın Kanal 7 ve Ülke TV Dış Haberler Müdürlüğü görevini yürüten Taha Dağlı ile bir dizi görüşme yaptığı açıklanmıştı.

Kanalın kapatılması sonrası Taha Dağlı işte o görüşmenin ayrıntılarını Superhaber'e şöyle aktardı: "Olay TV meselesinde Cavit Çağlar’a “liste yollandı”, “kayyım atanmaya çalışıldı” gibi iddialar var. Ben Cavit beyin beni arayıp, bizzat kendisinin davet etmesi üzerine ofisine gittim. Bir dizi görüşmemiz oldu.

Kendisi Olay TV’nin yayın politikasından son derece rahatsız olduğunu, aslında böyle bir yayın arzu etmediğini ama en baştan müdahale etmediğinden dolayı maalesef işin bu noktaya geldiğini, bir nevi kandırıldığını söyledi.

"6-7 kişiden oluşan ekibimle geleceğimi söyledim"

Cavit Bey'i tüm Türkiye tanır, merkez sağ çizgideki bir isimdir. Sahibi olduğu kanalın yayın politikasının ise bu çizginin çok uzağında kalmasından dolayı benimle yeni bir editoryal ekip konusunda bazı görüşmeler gerçekleştirdi.

Kanal çalışanların işine son vermek gibi bir durum asla söz konusu olmadı.

Yayın konusunda bana yaptığı iş teklifi doğrultusunda 6-7 kişiden oluşan ekibimle gelebileceğimi söyledim. Sanırım “yollandı” dedikleri liste bu.

Ama 6-7 kişiden oluşan o listeyi kendi yakın çevremle istişarelerim sonucu belirledim. Hepsi de farklı yayın organlarında yıllardır görev yapmış olan, Türkiye konusunda hassas olan, bu ülkenin milli menfaatlerine duyarlı objektif ve tecrübeli isimlerdi. İçlerinde Cavit beyin NTV yıllarından şahsen tanıdığı önemli televizyon habercileri de vardı.

Orada çalışanların geleceğiyle ilgili olumsuz hiçbir tasarrufun bulunmayacağını ısrarla vurguladım. Sadece benle beraber gelecek arkadaşlarımın pozisyonlarındaki kişilerin değiştirilmesi gerektiğini konuştuk.

"Konuştuğumuz süreç olsaydı, Türkiye çizgisinde yayın yapan bir kanal olacaktı"

Cavit Bey kabul etti hatta bazı isimlerin kendisi tarafından istenmediğini de belirtti. Yusuf Alabarda ve Ahmet Gemici gibi bazı arkadaşlarımızla da bizzat görüştü. Sonrasında bir daha görüşmemiz olmadı. Kanalın kapatılacağını da medyadan öğrendim.

Eğer Cavit Bey'le konuştuğumuz ve anlaştığımız süreç gerçekleştirilmiş olsaydı, Olay Tv bugün Cavit beyin bizzat rahatsız olduğu marjinal noktada değil bizzat kendisinin istediği şekilde Türkiye çizgisinde yayın yapan merkezde bir kanal olacaktı."

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