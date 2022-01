26. Gezici Festival yolculuğuna Ankara’dan başlıyor

T24 Haber Merkezi

Ankara Sinema Derneği tarafından düzenlenen 26. Gezici Festival yolculuğuna 26 Kasım’da Ankara’dan başlıyor. 2 Aralık’a kadar yılın heyecan yaratan, ödüllü yapımları Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleşecek gösterimlerde sinemaseverlerle buluşacak. Film gösterimleri sonrasında gerçekleşecek söyleşilerde film ekipleri izleyicilerin sorularını yanıtlayacak.

Sinemacılar Ankara’da

Gezici Festival’in Türkiye 2021 bölümünde yer alan “İki Şafak Arasında” filminin 26 Kasım Cuma akşamı gösterimi, yönetmen Selman Nacar ile filmin oyuncularından Nezaket Erden’in katılımıyla gerçekleşecek.

27 Kasım Cumartesi günü gösterilecek "Zuhal" ve "Okul Tıraşı"nın biletleri tükendi. Ankara’da ilk kez izleyiciyle buluşacak “Zuhal” filminin gösterimi sonrasında yönetmen Nazlı Elif Durlu, “Okul Tıraşı” filminin gösteriminin ardından ise filmin yönetmeni Ferit Karahan ile oyuncularından Melih Selçuk seyircilerin sorularını yanıtlamak üzere salonda olacak.

28 Kasım Pazar günü “Yaramaz Çocuklar” filminin gösterimi, yönetmen Ahmet Necdet Çupur ve yardımcı yapımcı İrem Akbal’ın, 29 Kasım Pazartesi akşamı “Kerr” filminin gösterimi de filmin yönetmeni Tayfun Pirselimoğlu ve yapımcısı Vildan Erşen’in katılımıyla gerçekleşecek.

30 Kasım Salı günü Mert Fırat, başrolünde yer aldığı “Bembeyaz” filminin gösterimi sonrasında izleyicilerle bir araya gelecek.

2 Aralık Perşembe günü ise “Anadolu Leoparı” filminin gösterimi yönetmen Emre Kayiş ile oyuncular İpek Türktan, Koray Ergün ve Muttalip Müjdeci’nin katılımıyla gerçekleşecek. Festival, 2 Aralık akşamı gösterilecek “Diyalog” filmiyle Ankaralı izleyiciye veda edecek. “Diyalog”un gösterimi sonrasında ise filmin yönetmeni Ali Tansu Turhan, başrol oyuncuları Hare Sürel ile Ushan Çakır, filmin müziklerine imza atan Tuğçe Şenoğlu ve sanat yönetmeni Gizem Kâhya İyem salonda olacak.

Kısa İyidir!

Gezici Festival’in klasikleşen bölümlerinden “Kısa İyidir” sinemaseverleri farklı ülkelerin yenilikçi, festivallerde gösterilmiş ve ödüllerle dönmüş, yılın en iyi kısalarıyla buluşturuyor.

Amerika’dan Scott Aharoni ve Dennis Latos’un Tribeca Film Festivali’nden Jüri Özel Mansiyon Ödülü’nü kazandıkları filmleri “Leylak” ve Toronto Film Festivali’nde gösterilen Zach Dorn imzalı “Charlotte”; Almanya’dan Christoph Lauenstein ile Wolfgang Lauenstein’ın yönettiği “Hareket Halindeki İnsanlar / People In Motion”, Kevin Biele’nin yönettiği “Mona ve Parviz / Mona & Parviz”, Anna Samo imzalı “Balinayla Sohbetler / Conversations With A Whale”, Zuniel Kim ve Christian Wittmoser yönetmenliğindeki “Makinist / The Train Driver” ve Jalal Maghout yönetmenliğindeki “İyi Köpekler! / Have A Nice Dog!”; Avusturya’dan Nigel Gavus ve İlkin Beste Çırak’ın birlikte yönettikleri “Bir Pencereden Mektuplar / Letters From A Window”; Fransa-Çin ortak yapımı Léopold Dewolf ve Emma Qian Xu yönetmenliğindeki “Nantong Geceleri / Nantong Nights”; İspanya’dan Andrea Herrera Catalá’nın yönettiği “Çocuklar / The Infantas”; Fransa-Türkiye ortak yapımı Ayçe Kartal’ın Toronto Film Festivali’nde gösterilen filmi “Kıyamette İyi Görünmeliyim / I Gotta Look Good For The Apocalypse”; Hollanda’dan Eliane Esther Bots’un Locarno Film Festivali’nden En İyi Yönetmen Ödülü kazandığı filmi “Sözcükler Akarken / In Flow Of Words“; Fransa, Türkiye ve Romanya ortak yapımı, Sundance Film Festivali’nden Jüri Özel Ödülü ve İstanbul Film Festivali’nden En İyi Kısa Film Ödülü’nü alan Serhat Karaaslan yönetmenliğindeki “Suçlular / The Criminals” festivalde gösterilecek kısa filmler.

Kısa İyidir bölümü filmlerinin ücretsiz gösterileceği festivalin Türkiye 2021 ve Dünya Sineması bölümleri için biletler biletinial.com üzerinden ve Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi gişelerinden satışta.

Gezici Festival 26 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında Ankara’da gerçekleşecek gösterimlerin ardından yolculuğuna 3-5 Aralık’ta Sinop’ta, 6-8 Aralık’ta Kastamonu’da devam edecek.