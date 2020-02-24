26 bin fizik tedavi teknikeri atama bekliyor

İyi Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, 2019 yılının Aralık ayında, atama bekleyen 26 bin fizik tedavi teknisyenlerinden sadece 28’ine kadro verildiğine dikkat çekerek, konuyu TBMM'ye taşıdı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından cevaplandırılması istemi ile TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde atama bekleyen 26 bine yakın fizik tedavi teknikeri bulunduğunu, ancak Aralık ayı atamalarında Fizik Tedavi Teknikerlerine sadece 32 kadro verilmesini eleştirdi.



Sağlık Bakanı Koca’nın bu kadrolardan yararlanacak sağlık personelini açıkladığını, 17 bin 689 personelin Aralık ve Şubat aylarında iki parti halinde alınacağını hatırlatıp şunları söyledi: "7 bin 525'i hemşire, 2 bin 182'si ebe ve 6 bin 951'i sağlık teknisyeni/teknikeri olmak üzere psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında toplam 17 bin 689 sözleşmeli pozisyona KPSS puanıyla atama yapacağız İfadelerine yer verilmiştir. Ancak Aralık ayında yapılan atamalarda atama bekleyen 26 bin Fizik Tedavi Teknisyenlerinden sadece 28’ine kadro verilmiştir."

Hasan Subaşı, TBMM'ye verdiği soru önergesinde şu ifadelere yer verdi: "Ülkemizde atama bekleyen 26 bine yakın Fizik Tedavi Teknikeri olduğu bilinmektedir. Ancak Aralık ayı atamalarına göz atıldığında ise Fizik Tedavi Teknikerlerine “32” kadro ayrıldığı görülmektedir. Öyle ki, 88 puan alan Fizik Tedavi Teknikerleri bile açıkta kalmıştır. Şubat ayı atamalarında Fizik Tedavi Teknikerlerine daha yüksek sayıda kadro ayrılması gerektiği açıktır. Bu bilgiler ışığında; Şubat ayı atamalarında Fizik Tedavi Teknikerlerine yüksek oranda kadro verilmesi konusunda Bakanlığınızın görüşü ve planlama çalışmaları nelerdir?"