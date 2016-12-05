26 akademisyene ‘FETÖ’den tutuklama talebi

15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan ‘FETÖ’ soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan Yıldız Teknik Üniversitesi’nde görevli 30 akademisyenden 26'sı 'Silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından ‘FETÖ'nün akademik yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Yıldız Teknik Üniversitesi'nde görevli 30 akademisyenden 26'sı savcılık sorgularının ardından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimliğe sevk edilenler şüpheliler arasında, ‘FETÖ'nün İstanbul Adliyesi "ablası" olduğu iddiasıyla tutuklanan Zeynep Karakaş'ın kocası akademisyen Arif Karakaş'ın da bulunduğu öğrenildi.

Savcılığın sevk yazısında şüphelilerden 18'nin Bylock kullanıcısı olduğu, bir kısmının ise ‘FETÖ'nün talimatı ile TMSF'ye devredilmeden önce Bank Asya'ya yüksek miktarda paralar yatırdıkları iddia edildi. Sevk yazısında ayrıca şüphelilerden 20'sinin Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edildikleri kaydedildi.