Müzeden çalınan 256 tarihi tablo kayıp

Ankara Resim ve Heykel Müzesi’nden çalınan tarihi tablolarla ilgili operasyonda gözaltına alınan 18 kişiden 9’u tutuklanması istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Savcılığın yaptığı araştırmaya göre 302 tablo çalındı, bunların 60 tanesi bulundu ancak 256’sı halen kayıp.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Ankara Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün İstanbul’un arasında bulunduğu 4 ilde yaptığı tablo hırsızlığı operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheli, sorgularının ardından dün Ankara Adliyesi’ne getirildi.

Savcı Hakan Yüksel, gün boyunca yaptığı sorgunun ardından 9 şüpheliyi tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk etti.

Tutuklama istenen kişiler arasında eski müze müdürü Ömer Asım G, ile güvenlik görevlisi Veli T. ile iş adamları ve koleksiyonerler de yer aldı. Bazı şüphelilerin ifadelerinde her şeyi itiraf ettiği, tabloları güvenlik görevlisinin getirdiği, kendilerinin de sattığını kaydetti. Serbest bırakılanlar arasında ise Sakıp Sabancı’nın damadının da yer aldığı ifade edildi. Zanlılar, zimmet ve Kültür ve Tabiat Varlıkları Yasası’na muhalefet etmekle suçlandı.

Soruşturma kapsamında arasında Cumhuriyet dönemi ressamlarının eserlerinin de olduğu 302 tablonun müzeden çalındığı tespit edildi. Savcılığın yaptığı operasyon kapsamında 60 tablo bulundu. 256 tablo ise halen kayıp. 46 tablonun ise sahtesiyle değiştirildiği belirlendi.