250 milyon yıl sonra Dünya nasıl görünecek?

Gezegenimizin tarihi öylesine köklü ki en uzun yaşayan insan bile bu tarihin son saliselerine ancak tanıklık etmiş oluyor. Eğer yaşam süremiz sadece birkaç on yıl yerine yüz milyonlarca yıla yayılmış olsaydı toprak kütlelerinin sürekli birleşip parçalandığını gözlemleyebilirdik.

Rotka’nın Big Think’ten aktardığı habere göre, gezegendeki kara parçaları, en az birkaç kez bir araya geldi ve tek bir denizde dev bir adaya dönüştü. Bunun en son örneği coğrafya derslerinde gördüğümüz Pangea. Ancak yeni bir 250 milyon yılda, bir sonraki süper kıta Pangea Proxima’ya sahip olacağız. Peki bu yeni super kıta nasıl görünecek?

Kuzeyde Afrika’ya ve güneyde Antartika’ya bağlanan Amerika; Afrika, Avrupa ve Orta Doğu’ya yanaşacak; Avustralya Asya’nın doğusuna kaynak olacak. Dev kıta Hint Okyanusu’nun kalıntıları etrafında ortalanacak. Akdeniz, bir iç denize dönüşecek.

Kıtaların çarpıştığı yerde, yeni dağ sıraları ortaya çıkacak. Dünyanın yeni en yüksek noktası artık Himalayalarda değil, Florida ve Gürcistan’ın Güney Afrika ve Namibya’ya çarptığı yerdeki henüz isimlendirilmemiş bir alanda yer alacak.