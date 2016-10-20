2,5 yaşındaki çocuğu döven adam tutuklandı

Ordu'da ilişki yaşadığı kadının 2,5 yaşındaki çocuğunu darp eden Ş.U., polislerce yakalandı. Mahkeme, güvenlik kamerasından Ş.U'nun küçük çocuğu darp ettiği görüntüleri izlemesi üzerine tutuklanmasına karar verdi. Ş.U kararın ardından Ordu Efirli Cezaevi'ne konuldu.

Posta gazetesinin haberine göre, Ordu Fatsa'da bir sağlık kurumunda memur olarak çalışan Ş.U., bir süredir ilişki yaşadığı ve daha önceki evliliğinden bir çocuğu olan B.A. ile Gülyalı ilçesindeki bir lokantaya yemeğe gitti. Ş.U., yemek yedikleri sırada bilinmeyen bir sebeple B.A.’nın küçük oğlunu lokantanın oyun bölümüne giderek bir anda dövmeye başladı.

Oyun bölümünde bulunan çocukların şaşkın bakışları arasında 2,5 yaşındaki çocuğa defalarca tokat atan Ş.U., bununla yetinmeyerek çocuğu yere yatırıp sert bir şekilde darp etti.

Darp görüntüleri lokantanın güvenlik kamerasına da yansıdı. Sesler üzerine olay yerine gelen B.A., Ş.U.’dan şikayetçi oldu. Gülyalı Jandarma Komutanlığı’na intikal eden olayın ardından Ş.U. gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra mahkemeye çıkarılan Ş.U., tutuklanarak Ordu Efirli Cezaevi’ne gönderildi.