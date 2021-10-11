25. Uluslararası Ankara Caz Festivali 14 Ekim’de başlıyor

T24 Kültür Sanat

Caz Derneği, 1996 yılından bu yana başkentin kültür-sanat hayatına değer katmaya 25. yaşını kutladığı Uluslararası Ankara Caz Festivali’yle devam ediyor. Festival, bu yıl ‘Cazda Sürdürülebilirlik’ teması ile 14-24 Ekim 2021 arasında gerçekleşecek.

Caz Derneği Başkanı ve Festival Küratörü Özlem Oktar Varoğlu, ‘Cazda Sürdürülebilirlik’ temasıyla ilişkili görüşlerini şöyle özetledi:

“25. yılımızı kutladığımız bu sene, Dernek ve Festival için kurumsallaşma yolunda attığımız adımların önemini sürdürülebilirlik kavramının altını çizerek anlatmak istedik. Yaşamda sürdürülebilirlik, yapılan işlerin uzun süreli etkilerinin düşünülerek gerçekleştirilmesi ve kaynakların ve emeklerin akıllıca değerlendirilmesi olarak tanımlanabilir. Sanatta ve kurumlarda da sürdürülebilirlik kavramının önemi büyük. #CazdaSürdürülebilirlik derken de birlikteliğe odaklanmış grupların uzun zaman birlikte çalmalarıyla oluşan sinerjik sahne performanslarına dikkat çekmek, kurumlar tarafından süreklilik içinde desteklenen büyük orkestraların birikimlerinin sahneye yansıyan muazzam önemini anlatmak istedik. Bu sene konserlerimizi bu çerçevede seçmeye çalıştık. Elbette, bu 25 yılda Caz Derneği’ne emeği geçmiş büyük ustalarımızı da anmak istedik.”

TIKLAYIN: Geçen yıl pandemiden dolayı online gerçekleşen festivalin Önder Focan Trio konseri T24’te

14 Ekim 2021 tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı Cazın Kartalları Orkestrası ile açılış yapacak festivaldeki diğer konser ve sohbet programı şöyle:

15 Ekim 2021 | Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Yıldızları Caz Orkestrası ve Ömür Göksel

16 Ekim 2021 | Kerem Görsev Trio

17 Ekim Pazar |Hollanda Büyükelçiliği ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleri ile

Love Songs - Sibel Köse featuring Michiel Borstlap konseri, CerModern’de gerçekleşecek. İkilinin kaydettikleri aynı isimli albüm de bu konserle tanıtılacak.

18 Ekim 2021 |1958 yılında 58 caz sanatçısını aynı karede toplayan Art Kane’in ikonik fotoğrafı ve aynı isimli kitabı üzerine oğlu Jonathan Kane ile bir söyleşi gerçekleştirilecek.

18 Ekim Pazartesi |25. Yılda Caz Derneği ve Sürekliliğin Önemi konulu söyleşide caz derneğinin ve Ankara Caz Festivalinin 25. yıla erişmesinde büyük katkıları olan çok değerli kurumların temsilcileri ağırlanacak. ‘Sürekliliğinin olmazsa olmazının’ konuşulacağı söyleşi Caz Derneği Youtube kanalından izlenebilir.

19 Ekim Salı |Ankara Nostaljisi temalı buluşmada Ankara’nın seneler önce caz çalınan mekânlarından biri olan Altınel Hotel & Convention Center’da Ankara Caz Trio, Meriç Çalışan ile sahne alacak. Festivalin 25. Yılında gerçekleşecek bu özel konserde yıllardır caz müziğine emek vermiş Durul Gence, Ahmet Berker ve Erdinç Aktuğ’u onur konuğu olarak ağırlanacak.

19 Ekim 2021 |Dijital etkinliklerden biri olan ‘Sanatta Sürdürülebilirlik’ isimli söyleşi Caz Derneği Youtube kanalında izlenebilecek.

20 Ekim 2021 |Caz Derneği’nin temelleri atıldığından bu yana birçok değerli projesiyle derneğe ve festivale desteğini esirgemeyen Önder Focan festivale mükemmel bir uyum yakaladıkları müzisyen dostları ile katılıyor. Önder Focan Trio, CerModern’de kendi besteleri ve farklı yorumlarıyla caz severlere keyifli anlar yaşatacak.

21 Ekim 2021 | İtalyan besteci ve piyanist Remo Anzovino ve akordeon sanatçısı Gianni Fassetta. 25. Uluslararası Ankara Caz Festivali sahnesinde iki dev müzisyen CerModern’de dinleyicilerle buluşuyor.

22 Ekim 2021 | Remi Panossian Trio hikâyeler ören yenilikçi müziği ile dinleyiciyi hayli deneysel bir yolculuğa çıkaracak. Caz ve Rock ritimleri ile zenginleşen müzik CerModern’de.

Caz Festivali son iki gününde Ankara Büyükşehir Belediyesi destekleri ile 23 ve 24 Ekim tarihlerinde 30 Ağustos Parkı’nda sona eriyor.

23 Ekim Cumartesi |Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası solist Leyla Sürücüoğlu Dinçer ile She Sings Sinatra projesiyle ağırlanacak.

24 Ekim 2021 |Ayhan Sicimoğlu, Latin All Stars grubuyla vereceği konserde dinleyenleri 30 Ağustos Zafer Parkı’nda eğlenceli bir yolculuğa çıkartacak.

Etkinliklerle ilgili bilgi ve bilet için: https://www.cazdernegi.org/festivals/ankaracazfestivali

Festivalde bazı etkinlikler ücretsiz olacaktır. Ücretli konserlerin biletleri 85-100 TL arasında değişmektedir.