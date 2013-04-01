Kaz Dağları'ndaki 25 köyün suyuna kimyasal atık karıştı!

Kaz Dağları’ndaki bazı köylerde altın arama sahasındaki sondaj borularının patlaması sonucu kimyasal atıklar dereye karıştı.



Karaköy Köyü ile Kızılelma Köyü arasında yer alan altın arama sahasındaki borunun patlaması köylüleri endişelendirirken, Karaköy Köyü Muhtarı Ramazan Çakır içme suyu kaynaklarına ulaşan ve aynı zamanda tarımda ve hayvancılıkta sulama kaynağı kaynağı olarak da kullanılan dereden su örneği alarak savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Milliyet'de yer alan habere göre, Çanakkale Çevre İl Müdürlüğü yetkikileri yaklaşık 10 gün önce derede inceleme yaparak dereden numune aldı. Dere suyunun kirlenip kirlenmediğine ilişkin analizlerin önümüzdeki hafta açıklanması beklendiği belirtildi.



‘Savcılık hâlâ numune almadı’



Sondaj borularında oluşan patlama sonucu içinde farklı kimyasallar olan atığın suya karıştığını belirten Karaköy Köyü Muhtarı Ramazan Çakır “Bizim aldığımız numuneyi savcılık kabul etmedi. Sadece çektiğimiz fotoğrafları aldı. Biz numune almaya geleceğiz dediler ancak savcılıktan herhangi bir yetkili gelmedi. Yaklaşık 10 gün önce Çevre Müdürlüğü’nden geldiler ancak bu kişilere güvenmiyoruz” diye konuştu.

Suyun griye dönen rengini farkeder farketmez hayvanların dereye yaklaşmasını engellediklerini ve tarımsal sulamayı kestiklerini anlatan Çakır, “Dere suları temizlendi gibi gözüküyor ama tehlike geçmiş değil. Kiminle konuşsak, hangi avukatla görüşsek ‘Siz madencilerle baş edemezsiniz’ diyorlar ama biz mücadeleyi bırakmayacağız. Şimdi halktan imza toplayıp bu imzalarla Ankara’ya gitmeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.



‘Çocukluğumuzda balık avlardık’



Maden ocağının altında 25 köye içme suyu veren doğal bir kaynak olduğunu kaydeden Karaköy Köyü Muhtarı, “Bu adamlar bu kaynağı kökten yok edecekler. Baraj yapıp insanlara oradan içme suyu vereceklermiş. Kaç gün, kaç ay su vereceksin? Havalar yağmazsa nasıl olacak? Doğal su kaynağını yok etmenin ne alemi var? Kendi elimizle yaşamımızı yok ediyoruz burada. Biz çocukluğumuzda orada balık avlardık. Şimdi bırak balık avlamayı, bir kurbağa bile göremiyoruz. Burası yapılırken bizi hep kandırdılar, ‘Sizi etkilemeyecek’ dediler ama gerçek öyle değil. Biz de kandık, kendi başımıza çare arıyoruz” dedi.

Çanakkale Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri de numunenin analiz edilmesi için başka bir ile gönderildiğini belirterek, sonucun henüz çıkmadığını söyledi.