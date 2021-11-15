25. İstanbul Tiyatro Festivali son haftasında Medea'yı ağırlıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 25. İstanbul Tiyatro Festivali son haftasında, uluslararası yapım "Medea"yı Zorlu PSM’de, "Bu İşte Bir Kadın Var" teması kapsamında sahnelenecek "Birazdan Gideriz Şimdi Yağmur Yağıyor"u Moda Sahnesi’nde, Ortak Yapım projesinin ilk oyunu "Beni Sakın Yumruklardan" ve Zerrin Tekindor’un tek kişilik oyunu "Toz"u ise Alan Kadıköy’de izleyicilerle buluşturacak.

Çevrimiçi programda yer alan gösterimler, 20 Kasım’a kadar tüm Türkiye’den, passostudio.com adresi üzerinden izlenebilecek. Birazdan Gideriz Şimdi Yağmur Yağıyor: 15 & 16 Kasım 20.00 / Moda Sahnesi Madea 17 & 18 Kasım 20.00 / Zorlu PSM Turkcell Sahnesi Beni Sakın Yumruklardan 19 Kasım 20.00 / 20 Kasım 18.00 / Alan Kadıköy Toz: 24 & 25 Kasım 20.00 / Alan Kadıköy