25. İstanbul Caz Festivali, Türk caz tarihinden yıldız yağmuruyla başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 21 yıldır Garanti Bankası sponsorluğunda düzenlenen 25. İstanbul Caz Festivali, 26 Haziran akşamı Zorlu PSM Ana Tiyatro’da gerçekleştirilen açılış töreni ve konseriyle başladı. 25. İstanbul Caz Festivali Yaşam Boyu Başarı Ödülleri’nin caz müziğinin usta isimleri Nezih Yeşilnil, Şevket Uğurluer ve Balarası Ahmet’e takdim edildiği gecede, Türkiye caz sahnesinin en önemli solist ve toplulukları, Kamil Özler şefliğindeki TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası eşliğinde izleyenlere eşsiz bir gece yaşattı.

25. İstanbul Caz Festivali’nin açılışı 26 Haziran Salı akşamı Zorlu PSM Ana Tiyatro’da gerçekleştirilen görkemli bir törenle yapıldı. Gazeteci ve yazar Yekta Kopan ile 2010 yılında festivalin Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü alan, İstanbul Caz Festivali danışma kurulu üyesi ve radyo programcısı Hülya Tunçağ’ın birlikte sunduğu tören, İstanbul Caz Festivali Direktörü Pelin Opcin’in teşekkür konuşmasıyla başladı.

Konuşmanın ardından, festivalin 2002 yılından bugüne caz üstatlarına verdiği Yaşam Boyu Başarı Ödülü, kontrbasçı Nezih Yeşilnil, piyanist ve yorumcu Şevket Uğurluer ve ağız armonikası sanatçısı, Balarası Ahmet olarak tanıdığımız Ahmet Faik Şener’e İKSV Genel Müdürü Görgün Taner tarafından takdim edildi.

Ödül töreninin ardından Türkiye caz sahnesinin önemli solist ve toplulukları ve Kamil Özler şefliğindeki TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Ateş Tezer, Ayşe Gencer, Ayşegül Yeşilnil, Ayhan Öztoplu, Ayşe Tütüncü, Barış Ertürk, Burak Cihangirli, Deniz Dündar, Emin Fındıkoğlu, Enver Muhamedi, Kerem Görsev, Kristian Lind, İmer Demirer, İlham Gencer, Neşet Ruacan, Nezih Yeşilnil, Nilüfer Verdi, Okay Temiz, Ozan Musluoğlu, Önder Focan, Sibel Köse, Şenova Ülker, Tamer Temel, Tuna Ötenel, Volkan Hürsever ve Yahya Dai gibi usta isimlerin icra ve yapıtlarıyla katıldığı konserde izleyiciler, Türkiye caz sahnesinin kilometre taşları olan solistler ve topluluklarından oluşan bir yıldızlar geçidi izledi.

25. İstanbul Caz Festivali: 27 mekân, 250’nin üzerinde sanatçı

Bu yıl 25. yaşını kutlayan İstanbul Caz Festivali, 26 Haziran - 17 Temmuz tarihleri arasında 27 mekânda, usta müzisyenlerden genç yıldızlara 250’yi aşkın yerli ve yabancı sanatçının ağırlanacağı 50’nin üzerinde konserle müzikseverlerle buluşacak.

Açılışın ardından 25. İstanbul Caz Festivali’nin ilk konuğu olacak Amerikalı caz sanatçısı Melody Gardot, 27 Haziran Çarşamba saat 21.00’de, Uniq Açık Hava Sahnesi’nde sahne alacak. Festivalin ilk konukları arasında ayrıca çağdaş cazın üç dev ismi Dave Holland, Zakir Hussain ve Chris Potter, 29 Haziran Cuma, 21.30’da Zorlu PSM Ana Tiyatro’da; bugün caz ve klasik müzik dünyasının vazgeçilmezleri arasında yer alan Avishai Cohen ise 3 Temmuz Salı saat 21.00’de Sultan Park Swissotel the Bosphorus’da müzikseverlerle buluşacak.

Festival, ilk haftasında Venedik Sarayı’nda unutulmaz bir caz gecesi yaşatacak Fabrizio Bosso Quartet ile Massimo Manzi Trio feat. Elif Çağlar ve Çağrı Sertel, Selen Gülün, Ediz Hafızoğlu, Ağaçkakan, Erkan Oğur Quartet, Shahin Novrasli Trio, Çoşkun Karademir ve Ercüment Gül gibi yerel ve uluslararası sahnenin önemli isimlerini ağırlayacak.

Vodafone Freezone sponsorluğunda ücretsiz gerçekleştirilecek “Parklarda Caz” konserleri ve Kadıköy-Moda hattında festival içinde festival deneyimi yaşatacak “Gece Gezmesi”, bu yıl da devam ediyor. “Parklarda Caz,” 8 Temmuz Pazar günü gelenekselleşen mekânı Fenerbahçe Khalkedon ve Fenerbahçe Parkı’nın yanı sıra 7 Temmuz Cumartesi günü Beylikdüzü Yaşam Vadisi Parkı’nda da düzenlenecek. Tüm gün sürecek konserler ve atölye çalışmalarıyla, bu yıl H&M Kids’in gösteri sponsorluğunda ikincisi gerçekleştirilecek “Çocukça Bir Gün” de “minik” cazseverleri mutlu edecek.

Festival kapsamında geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen, dünyanın her yerinden müzik sektörü profesyonellerini festivale davet ederek Türkiye güncel müziğinin uluslararası bilinirliğine katkı sağlamayı amaçlayan, SOCAR Türkiye sponsorluğundaki “Vitrin: Türkiye Güncel Müzik Buluşması”, ikinci kez 27-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Bu yılki buluşmada 20’yi aşkın delege, festivalin ilk haftasında festival izleyicisi ile beraber Türkiye bağımsız müziğinin yükselişteki müzisyenlerini dinleyecek.

İstanbul Modern Sinema ve İKSV işbirliğiyle düzenlenen bir film programı da, müzik kariyerinin 45. yılına giren Avustralyalı şarkıcı, söz yazarı, besteci, senaryo yazarı, şair ve oyuncu Nick Cave’i 25. İstanbul Caz Festivali kapsamında 10 Temmuz’da KüçükÇiftlik Park’ta vereceği konserinden önce beyazperdede sinemaseverlere buluşturacak. Cave’in sesini, müziğini, yazdıklarını ve kendisini beyazperdeye taşıyan filmler 7- 8 Temmuz’da “Nick Cave ile Bir Haftasonu” adlı programla sunulacak. Cave hayranlarının sadece bir hafta sonu için hazırlanan bu özel seçkide izleyebileceği filmler: Korkak Robert Ford'un Jesse James Suikasti (The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford, 2007), One More Time with Feeling, 2016, Kanunsuzlar (Lawless, 2012), ve Dünyada 20.000 Gün (Nick Cave: 20.000 Days on Earth, 2014)

