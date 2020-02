25. İstanbul Caz Festivali başladı!

25. İstanbul Caz Festivali’nin açılışı 26 Haziran Salı akşamı Zorlu PSM Ana Tiyatro’da gerçekleştirilen görkemli bir törenle yapıldı. Gazeteci ve yazar Yekta Kopan ile 2010 yılında festivalin Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü alan, İstanbul Caz Festivali danışma kurulu üyesi ve radyo programcısı Hülya Tunçağ’ın birlikte sunduğu tören, İstanbul Caz Festivali Direktörü Pelin Opcin’in teşekkür konuşmasıyla başladı. Konuşmanın ardından, festivalin 2002 yılından bugüne caz üstatlarına verdiği Yaşam Boyu Başarı Ödülü, kontrbasçı Nezih Yeşilnil, piyanist ve yorumcu Şevket Uğurluer ve ağız armonikası sanatçısı, Balarası Ahmet olarak tanıdığımız Ahmet Faik Şener’e İKSV Genel Müdürü Görgün Taner tarafından takdim edildi.

Ödül töreninin ardından Türkiye caz sahnesinin önemli solist ve toplulukları ve Kamil Özler şefliğindeki TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Ateş Tezer, Ayşe Gencer, Ayşegül Yeşilnil, Ayhan Öztoplu, Ayşe Tütüncü, Barış Ertürk, Burak Cihangirli, Deniz Dündar, Emin Fındıkoğlu, Enver Muhamedi, Kerem Görsev, Kristian Lind, İmer Demirer, İlham Gencer, Neşet Ruacan, Nezih Yeşilnil, Nilüfer Verdi, Okay Temiz, Ozan Musluoğlu, Önder Focan, Sibel Köse, Şenova Ülker, Tamer Temel, Tuna Ötenel, Volkan Hürsever ve Yahya Dai gibi usta isimlerin icra ve yapıtlarıyla katıldığı konserde izleyiciler, Türkiye caz sahnesinin kilometre taşları olan solistler ve topluluklarından oluşan bir yıldızlar geçidi izledi.

Müzikle dolu 60 yıl: Nezih Yeşilnil

Nezih Yeşilnil’in başarılarla dolu müzik geçmişi çocukluk yıllarına kadar uzanıyor. 6 yaşında mandolin, 13 yaşında gitar çalmaya başlayan sanatçı, 17 yaşında İzmir’de Maça Beşi Topluluğu’nda bas gitar çalmaya başladı. Üniversiteden mezun olduğunda Grup Doğuş’un kurulmasına öncülük etti.

Nezih Yeşilnil’in caza bir daha kopmamak üzere bağlanması ise 1980’de kontrbasa geçişiyle oldu. Aynı dönemde Emin Fındıkoğlu üçlüsü ile çalmaya başladı. Erol Pekcan, Nükhet Ruacan, Tuna Ötenel, Neşet Ruacan ve Önder Focan ile çalışmalar yaptı. Birlikte çalıştığı müzisyenlerle cazın derinliklerinde dolaştı. 1986’da İstanbul Caz Dörtlüsü ile Sibiu’da çaldı. Uzun yıllar çalıştığı Neşet Ruacan Orkestrası ile 1989 yılında Çin Halk Cumhuriyeti'nde konserler verdi. 1996’da Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye’yi temsil eden grupta yer aldı.

Beste ve düzenlemelerinin çoğunu kendisinin yaptığı Rüzgara Şarkılar Söyle albümü büyük ilgi topladı. 1997’de Yansımalar topluluğunun daimi üyesi oldu. Ayrıca bugüne kadar, Scott Hamilton, Ted Curson, Carol Chaikin, Ron Affif, Danny Lerman, Larry Coryell, Ray Blue, Lloyd Chisholm, Ted Taylor, Geraldine Hunt, Valery Ponomarev, Özay Fecht, Vitali Samkharadze, Jef Giansily ve Don Thompson gibi cazın dünyaca ünlü isimleriyle aynı sahneyi paylaştı.

Bugün, kendi triosunun yanı sıra caz ve etnik müzik yapan çeşitli gruplarla da çalışmalarına devam eden Nezih Yeşilnil, müzik eğitimi alanında da aktif rol alarak, Pera Müzik Okulu’nda, Modern Müzik Akademisi’nde bas dersleri veriyor ve müzik stüdyolarında düzenlemeler yapıyor.

Türk Pop Müziğinden Rock’n’Roll’a, Cazdan Blues’a: Şevket Uğurluer

Piyanistliği ve vokaliyle tanınan, 1938 doğumlu Şevket Uğurluer, Türk pop müziğinden rock’n’roll’a, cazdan blues’a kadar pek çok janrda eserler yorumlayan duayen bir müzisyen. TRT’nin siyah-beyaz ekran günlerinde başlayan ve 17 yıl boyunca aralıksız süren kült programı Anılarla Müzik’i yayına hazırlayan ve sunan Şevket Uğurluer, Türkiye televizyonculuk tarihinin de önemli simalarından.

Müziğe ilgisi ilkokul sıralarındayken mandolinle başlayan sanatçı, ilk profesyonel çalışmalarını ise ilk gençlik yıllarında yapmaya başladı. 1961 yılına kadar farklı orkestralarda çaldıktan sonra, kendi orkestrasını kurarak İstanbul’un önemli gece kulüplerinde sahne aldı. Aynı dönemde, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden yüksek mimar olarak mezun oldu. Yine 60’lı yıllarda “Türkçe Sözlü Hafif Batı Müziği” dalında plakları yayınlandı. Bir süre müziğe ara verip sadece mimarlık üzerine çalıştıktan sonra, kopamadığı müziğe geri dönmeye karar verdi. Müzik kariyerinin önemli başarılarından biri olan, bestesini yaptığı İki Dakika adlı şarkı, Türkiye’yi 1991 yılında Eurovision Şarkı Yarışması’nda temsil etti.

Ağız Armonikası Virtüözü: Balarısı Ahmet

Ahmet Faik Şener, namıdiğer Balarısı Ahmet, ağız armonikası virtüözü olarak armonikasıyla yıllarca, klasik müzikten Türk halk müziğine kadar uzanan bir yelpazede çok sayıda eser yorumlayan ve bir anlamda kendi ekolünü yaratan efsanevi bir müzisyen.

Üniversite yıllarında, piyanoda Şerif Yüzbaşıoğlu, flütte Şefik Uyguner’in olduğu Balarıları adlı topluluğun vokali oldu, aynı zamanda grupta akordeon ve ritm enstrümanları çaldı. Kısa sürede büyük beğeni toplayan grubuyla sahne almanın yanı sıra, bir yandan solo performanslarına da devam etti. Bu performanslardan birinde, izleyiciler arasında olan Cemal Reşit Rey, Balarısı Ahmet’in müzikal dehasından çok etkilenerek çevresine ondan övgüyle bahsetti.

Aynı dönemde radyo programları yapmaya başlayan Balarısı Ahmet’in Türk müziği saz eserlerini yorumladığı bu müzik yayınları uzun yıllar devam etti. 1970’li yıllarla beraber, ağız armonikasında tekniğini iyice ilerleten sanatçı, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde çok sayıda konser verdi. Ağız armonikası için yazılmış bazı eserleri Türkiye'de ilk kez seslendiren isim olarak Türkiye müzik tarihine adını yazdırdı.

25. İstanbul Caz Festivali: 27 mekân, 250’nin üzerinde sanatçı

Bu yıl 25. yaşını kutlayan İstanbul Caz Festivali, 26 Haziran - 17 Temmuz tarihleri arasında 27 mekânda, usta müzisyenlerden genç yıldızlara 250’yi aşkın yerli ve yabancı sanatçının ağırlanacağı 50’nin üzerinde konserle müzikseverlerle buluşacak.

Açılışın ardından 25. İstanbul Caz Festivali’nin ilk konuğu olacak Amerikalı caz sanatçısı Melody Gardot,

27 Haziran Çarşamba saat 21.00’de, Uniq Açık Hava Sahnesi’nde sahne alacak. Festivalin ilk konukları arasında ayrıca çağdaş cazın üç dev ismi Dave Holland, Zakir Hussain ve Chris Potter, 29 Haziran Cuma, 21.30’da

Zorlu PSM Ana Tiyatro’da; bugün caz ve klasik müzik dünyasının vazgeçilmezleri arasında yer alan Avishai Cohen ise 3 Temmuz Salı saat 21.00’de Sultan Park Swissotel the Bosphorus’da müzikseverlerle buluşacak.

Festival, ilk haftasında Venedik Sarayı’nda unutulmaz bir caz gecesi yaşatacak Fabrizio Bosso Quartet ile Massimo Manzi Trio feat. Elif Çağlar ve Çağrı Sertel, Selen Gülün, Ediz Hafızoğlu, Ağaçkakan, Erkan Oğur Quartet, Shahin Novrasli Trio, Çoşkun Karademir ve Ercüment Gül gibi yerel ve uluslararası sahnenin önemli isimlerini ağırlayacak.

Vodafone Freezone sponsorluğunda ücretsiz gerçekleştirilecek “Parklarda Caz” konserleri ve Kadıköy-Moda hattında festival içinde festival deneyimi yaşatacak “Gece Gezmesi”, bu yıl da devam ediyor. “Parklarda Caz,” 8 Temmuz Pazar günü gelenekselleşen mekânı Fenerbahçe Khalkedon ve Fenerbahçe Parkı’nın yanı sıra 7 Temmuz Cumartesi günü Beylikdüzü Yaşam Vadisi Parkı’nda da düzenlenecek. Tüm gün sürecek konserler ve atölye çalışmalarıyla, bu yıl H&M Kids’in gösteri sponsorluğunda ikincisi gerçekleştirilecek “Çocukça Bir Gün” de “minik” cazseverleri mutlu edecek.

Festival kapsamında geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen, dünyanın her yerinden müzik sektörü profesyonellerini festivale davet ederek Türkiye güncel müziğinin uluslararası bilinirliğine katkı sağlamayı amaçlayan, SOCAR Türkiye sponsorluğundaki “Vitrin: Türkiye Güncel Müzik Buluşması”, ikinci kez 27-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Bu yılki buluşmada 20’yi aşkın delege, festivalin ilk haftasında festival izleyicisi ile beraber Türkiye bağımsız müziğinin yükselişteki müzisyenlerini dinleyecek.

İstanbul Modern Sinema ve İKSV işbirliğiyle düzenlenen bir film programı da, müzik kariyerinin 45. yılına giren Avustralyalı şarkıcı, söz yazarı, besteci, senaryo yazarı, şair ve oyuncu Nick Cave’i 25. İstanbul Caz Festivali kapsamında 10 Temmuz’da KüçükÇiftlik Park’ta vereceği konserinden önce beyazperdede sinemaseverlere buluşturacak. Cave’in sesini, müziğini, yazdıklarını ve kendisini beyazperdeye taşıyan filmler 7- 8 Temmuz’da “Nick Cave ile Bir Haftasonu” adlı programla sunulacak. Cave hayranlarının sadece bir hafta sonu için hazırlanan bu özel seçkide izleyebileceği filmler: Korkak Robert Ford'un Jesse James Suikasti (The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford, 2007), One More Time with Feeling, 2016, Kanunsuzlar (Lawless, 2012), ve Dünyada 20.000 Gün (Nick Cave: 20.000 Days on Earth, 2014)

Biletler nerede?

