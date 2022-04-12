25. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri, sahipleriyle buluştu

İlki 1998 yılında verilen Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri'nin 25’incisi, İstanbul'da düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Evrensel Muhabiri Metin Göktepe ve görevi başında yitirilen gazetecilerin anılarını yaşatmak, genç gazetecileri gerçekleri esas alan bir habercilik konusunda özendirmek amacıyla ilki 1998 yılında verilen Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri'nin 25’incisi gerçekleştirilen törenle sahiplerine verildi.

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Akatlar Kültür Merkezinde gerçekleştirilen törende, ödül alan gazetecilere ödülleri teslim edildi.

Sunuculuğunu Gazeteci Nazım Alpman’ın üstlendiği bu yılki ödül töreninde Metin Göktepe’nin çektiği fotoğrafların yer aldığı "Metin’in objektifi" adlı sinevizyon gösterildi. Adıyaman’dan ressam Mahmut Yıldız, çizdiği Metin Göktepe tablosunu Fadime Göktepe’ye verdi.Çok heyecanlı olduğunu söyleyen Yıldız, “Metin abi katlediğinde ben 21 yaşındaydım. Duyduğumda çok üzülmüştüm. O zaman askerdeydim, ne diyeceğimi bilemiyorum çok duygulandım” dedi.

Evrensel'de yer alan habere göre, bu yılki ödülleri, Celal Başlangıç, Hale Gönültaş, İpek Özbey, Mehveş Evin, Murat Sabuncu, Nazım Alpman, Serpil İlgün, Zana Kaya’dan oluşan jüri belirledi.

İlk olarak Yerel Gazetecilik Ödülü’nü kazanan Ömer Karakuş'un ödülü kendisine verildi. Adıyaman’da Haber Gazetesi’nde 29 Ekim 2021 tarihinde “Yetkililer kanal yaptı, suyu unuttu!” başlığıyla yayımlanan haberiyle kazandığı ödülü Karakuş'a Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş takdim etti.

Fotoğraf Ödülü’nü, 18 Şubat 2022 tarihini taşıyan “Migros Direnişi” isimli fotoğrafıyla kazanan Hasan Doğan'ın ödülünü onun adına muhabirimiz Murat Uysal, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş'un elinden aldı.

Uysal, Hasan Doğan'ın ödül törenine gönderdiği ve "Bu ödül direnişleri, cesaretleri ve cüretleri ile yoksul milyonlara ilham olan ve sonunda kazanan Migros Depo işçilerinindir. Hayatı boyunca direnenleri yazan Metin Göktepe’yi saygıyla anıyor; muzaffer Migros Depo işçilerini ve direnişleri devam eden yüzlercesini de saygıyla selamlıyorum. Direnenler mutlaka kazanacaklar..." ifadelerine yer verdiği mesajını seslendirdi.

Görüntülü Haber Jüri Özel Ödülü'nü kazanan Meral Danyıldız da ödülünü Gazeteci Şenay Aydemir'den aldı. Danyıldız, Artı TV’de yayımlanan “Sosyal medyada ‘böbrek’ pazarı” başlıklı haberiyle ödüle değer görülmüştü.

Görüntülü Haber Ödülünü Gazete Duvar’da 14 Ekim 2021 günü yayımlanan “Cihan Andiç: Türkiye’ye barış gelsin” başlıklı haberiyle kazanan kazanan Serkan Alan, ödülünü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto'nun elinden aldı.

Yazılı Haber dalında Jüri Özel Ödülü'nü JINNEWS’te yayımlanan “Bakanlık zırhlı araç ile katledilen yurttaşın ailesinden tazminat istedi!” başlıklı haberiyle kazanan Şehriban Aslan'a ödülünü DİSK Basın-İş Genel Başkanı Faruk Eren takdim etti.

Yazılı Haber Ödülü’nü Mezopotamya Ajansı’nda "Amara Dwla’nın duyulmayan çığlıkları" başlığıyla yayımlanan haberiyle kazanan Arjin Dilek Öncel de ödülünü Metin Göktepe'nin annesi Fadime Göktepe'den aldı.

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