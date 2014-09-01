25 Aralık Savcısı konuştu: Vicdanlarda kapanmaz bu dosya

25 Aralık soruşturması hakkında verilen takipsizlik kararına ilişkin, soruşturmanın görevden alınanan savcısı Muammer Akkaş, takipsizlik kararı kesinleştiğinde dosya içindeki evrakların 15 gün sonra imha edileceğine işaret ederek "Ama vicdanlarda kapanır mı o ayrı bir şey..." diye konuştu.

Hürriyet.com.tr'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Necmettin Bilal Erdoğan’ın da bulunduğu rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamındaki 96 şüpheli hakkında takipsizlik kararı verdi.

'Beklenen bir sonuçtu'

Soruşturmanın görevden alınan savcısı Akkaş konu ile ilgili şunları söyledi: "Söylenecek bir şey yok beklenen bir sonuçtu. Vicdanlarda kapanmaz bu dosya. Çünkü milletin hakkı hukuk var. Beklediğim bir sonuçtu demek yanlış olur da... Ancak beklenen bir sonuçtu. Takipsizlik kararı verildiğinde bunu denetleyecek bir müessese kalmadı. Takipsizlik karalarında, yeni sisteme göre, Sulh Ceza Hakimine gidilir. Bu soruşturmanın mağduru devlet olduğu için itiraz edecek kimse de yok."

'Karar kesinleştiğinde bütün evraklar 15 gün sonra imha edilir'

Savcı Akkaş takipsizlik kararının kesinleşmesi ile birlikte dosyadaki evrakların ihma edileceğine işaret ederek "Karar kesinleştiğinde 15 gün sonra, dosyadaki bütün iletişim tutanakları, evraklar imha edilir ve dosya kapanmış olur. Ama vicdanlarda kapanır mı o ayrı bir şey...Senin elinde paranı çalsalar ve buna takipsizlik kararı verilirse bunu vicdanında kabul eder misin…Bu da öyle bir şey. Evet direk cebimizden çıkmıyor ancak dolaylı olarak cebimizden çıkan paralar…”

Savcı Akkaş, soruşturmasının engellendiği gerekçesi ile Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde açıklama yapmıştı. Savcı Akkaş, 17 Aralık soruşturmasını yürüten savcılarda olduğu gibi, dosyadan alınmış görev yeri ise değiştirilmişti.

Savcı Akkaş halen Tekirdağ’da görev yapıyor.