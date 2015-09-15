25 Aralık hâkimi Süleyman Karaçöl tutuklandı

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce “örgüt kurma” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında hakkında ikinci kez yakalama kararı çıkarılan eski hâkim Süleyman Karaçöl tutuklandı. 25 Aralık soruşturmasının hakimi Karaçöl Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nca meslekten ihraç edilmişti.

Burcu Purtul Uçar'ın DHA'da yer alan haberine göre, İstanbul Sulh Ceza Mahkemesi hakimiyken Kütahya’ya atanan ardından da Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun meslekten ihraç ettiği hakim Süleyman Karaçöl hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 25 Aralık soruşturmasına bakan savcıMuammer Akkaş ve hakim Menekşe Uyar ile birlikte “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve “Cebir, şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya, görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek” suçlamasıyla haklarında tutuklanma amaçlı yakalanmalarını talep etti.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi, geçen hafta savcı Akkaş ve hakim Karaçöl hakkında tutuklanma amacıyla yakalanmalarına karar verdi. Mahkeme, hakim Menekşe Uyar hakkında ise yurtdışına çıkış yasağı getirdi.

Karar üzerine polisler tarafından Kütahya’da avukatının ofisinden çıkarken alınan hakim Süleyman Karaçöl, İstanbul’a getirildi. Bakırköy Adliyesi’ne getirilen Karaçöl, örgütlü suçlara bakan Bakırköy 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi adına nöbetçi Bakırköy 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Hakim Süleyman Karaçöl mahkeme başkanının muhalefet şerhi koyması üzerine ‘suçüstü hali bulunmaması’ gerekçesiyle oyçokluğuyla serbest bırakıldı.



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Ömer Faruk Aydıner, Karaçöl’ün serbest bırakılmasına “örgütlü suçlarda suçun devamlılığının olması” “mahkemenin serbest bırakma yetkisinin bulunmaması” ve “şüpheli hakkında tutuklama kararının olması ve sadece yüzüne okunması gerektiği” gerekçesiyle itiraz etti. Başsavcıvekili Aydıner, itiraz dilekçesinde, somut olayda 2802 sayılı yasanın 88. maddesinin uygulanma yerinin bulunmaması ve örgüt üyeliğinin halen devam ettiğini ve verilen tutuklama amaçlı yakalama kararının şüphelinin yüzüne okunup kimlik tespitinden sonra infaz işlemiyle yetinilmesi gerektiğini belirtti. Dilekçede, Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin 2. Ağır Ceza Mahkemesi sıfatıyla verdiği hukuk dışı kararın açık usul kurallarına riayetsizlik nedeniyle yok hükmünde sayılarak, Karaçöl hakkında mahkemeden yeniden tutuklanma ve yakalama kararının devamını yönünde karar vermesini istedi.



Talebi değerlendiren Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Karaçöl’ün yeniden tutuklanması amacıyla yakalanmasına karar verdi.



Hakim Karaçöl yeniden Kütahya’da yakalanarak İstanbul’a getirildi. Karaçöl, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Süleyman Karaçöl, hastaneden çıkarılırken “Sorguluyorlar, yok sayıyorlar. Geliyoruz, gidiyoruz” dedi.

Mahkemeye çıkarılan Karaçöl tutuklanarak cezaevine gönderildi.