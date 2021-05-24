24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali başlıyor

Uçan Süpürge Vakfı tarafından düzenlenen Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, 27 Mayıs'ta başlıyor. Bu yıl "Araftan Çıkmak" temasıyla düzenlenecek olan festivalde dünyanın dört bir yanından direnen, ilham veren ve dayanışan kadınların hikâyelerini anlatan yapımlar yer alacak.

24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, bu yıl iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek. 27 Mayıs’ta düzenlenecek basın toplantısıyla başlayacak çevrimiçi gösterimler Festivalscope platformu üzerinden izlenebilecek. 3 Haziran’da sona erecek çevrimiçi gösterimlerin ardından 4 Haziran’da yapılacak törende Uçan Süpürge Ödülleri sahiplerine verilecek.

Festival filmleri 4-11 Haziran arasında Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde ve CerModern’deki açık hava sinemasında izleyicilerle buluşacak.

Bu yıl onur ödülleri oyuncu Nur Sürer ve oyuncu-şarkıcı Zuhal Olcay'a, Bilge Olgaç Başarı Ödülleri oyuncu-şarkıcı Ayta Sözeri, oyuncu Demet Evgar, müzisyen Ekin Fil ile Köprüde Buluşmalar Yöneticisi Gülin Üstün'e, Genç Cadı Ödülü ise oyuncu Ahsen Eroğlu'ya verilecek.

Biletler 25 Mayıs'ta satışta

Festival biletleri çevrimiçi gösterim platformu Festivalscope üzerinden 25 Mayıs’tan itibaren satışa sunulacak. Her film, programda belirlenen gün ve saatte gösterime açılacak ve üç gün boyunca gösterimde kalacak.

Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi ve CerModern’deki açık hava sinemasında yapılacak gösterimlerinin biletleri ise 1 Haziran’dan itibaren Biletix üzerinden satılacak.

24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin film programına dair detaylı bilgiye buradan ulaşılabilir.