24 TL'lik otoyol ücreti 340 TL'ye çıktı; arabasını hacizden son anda kurtardı

Bursa gişelerinden 12 Temmuz 2020 tarihinde otoyola girerek Çanakkale istikametinde seyreden vatandaş, 23,55 TL'lik geçiş ücretini zamanında ödemediği için, gecikme bedeli ile 340,26 TL ödedi, arabasını hacizden son anda kurtardı.

Berna Arslan adlı vatandaş, aracı ile 12 Temmuz'da Bursa gişelerinden otobana girdi ama HGS'de yeterli bakiyesi bulunmuyordu. Gişe görevlisi, 15 gün içerisinde HGS'ye yükleme yapıldığı takdirde oradan ödemenin gerçekleşeceğini belirtti. Arslan 4 gün sonra HGS'ye yükleme yaptı. Ancak, geçilen otoyolu OTOYOL A.Ş. işlettiği için ödeme, otomatik ödeme talimatı ile yapılabiliyordu. Talimat vermesi gerektiği yazan kağıdı okumadığı için talimat vermesi gerektiğini bilmediğini söyleyen Berna Arslan, talimat vermediği için ödeme gerçekleştirilemedi.

"Aracı icraya koyarız" tehdidi

HGS'ye otomatik ödeme yaptığı için geçiş bedelinin ödendiğini düşünen Arslan'ı geçtiğimiz günlerde OTOYOL A.Ş.'nin avukatları arayarak, 340,26 TL borcu olduğunu, ödenmediği takdirde aracın icraya konulacağını söylediler. Bunun üzerine Arslan, borcu cezası ile ödeyerek aracını icradan kurtardı. B.A. cezaya karşı çıkarken gişe görevlisinin kendisini bilgilendirmesi gerektiğini söyledi. (ANKA)