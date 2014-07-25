'24' severlere müjde: 24'ün filmi çekilebilir

Comic-Con 2014’ün Ballroom 20’deki ilk panel konuğu Kiefer Sutherland oldu. Panelin moderatörlüğünü Jon Cassar yaptı. Panelde 24’ün Londra’daki çekimleri dahil dizinin geçmişinden bugüne birçok detay konuşuldu. 2001 yılında yayınlanmaya başlayan ve 8 sezon boyunca devam eden dizi “24: Live Another Day” ismi ile devam ediyor.

Panelde, Jack Bauer karakterinin kariyerindeki en önemli hediye olduğunun altını çizen Sutherland, Broadway’de rol alırken Howard Gordon’ın araması ile dizinin devamı için imza attığını, anlaşma ve çekimlerin başlaması öncesi altı ay kadar çok heyecanlandığını, geçen süre sonrası nasıl bir Jack Bauer ile karşımıza çıkacağını sorguladığını söyledi. Yaşını da gözönüne alarak, tedirgin olduğunu itiraf etti.

Sutherland, ilk sezonda başına gelen iki anısını şöyle aktardı: “ Hiçbir yere geç kalmam, hakikaten bu konuda çok dikkatliyimdir. Bir gün, Jay Leno’nun programından çıkıp sete gidecekken benzin bitti, üstümde takım elbise vardı ve benzin için koşturduğumu hatırlıyorum, arkadan şu sesi duydum, “Yeah Jack” . Öyle telaşlanmışım ki çekim yapılıyor sandılar. Bir diğer unutamadığım anım da, yaşlı bir kadın elinde alışveriş poşeti ile yürürken yanında geçen bir genç ona asıldı. Koşup o genci yakaladım ve yumrukladım. Sonra anladık ki bir kısa film çekimi imiş yaşanan ve ben bir şekilde durumu gerçek sanmışım”

“Babanız ile iş konuşuyor musunuz, mevzu oyunculuksa kim önde?” diye soran bir izleyiciye, “Babam ile iş hemen hemen hiç konuşmuyoruz, ama mevzu oyunculuksa ben öndeyim” diyerek takıldı.

Video oyunları ve televizyonun apayrı dünyalar olduğunu söyleyen Sutherland, yazarların rüyasının oyuncuları tümden kadro dışı bırakmak diyerek espri yaptı.

Dizinin politik bir duruşu olmadığını, bunun bir gösteri olduğunu dile getiren Sutherland, yine de yeni sezonda yazarların Edward Snowden yankılarından etkilenmiş olabileceklerini itiraf etti.

Comic-Con’da bir kostüm giymesi istense Star Wars karakterlerinden birini seçeceğini, kostümün içinde rahat rahat dolaşabileceğini söyledi. Hayran olduğu oyuncu sorulunca da verdiği isim: Gene Hackman. “Bugüne kadar müthiş aktör ve aktrisler ile çalıştık ama çoğunu geçen sezonlarda öldürdük. Hackman gibi bir isimle çalışmak hayallerimden biri” dedi.

Diziye dair birçok detayın konuşulduğu panele katılım epey yüksekti.

Son soru 24’ü 13 yıldır takip eden bir izleyiciden Cassar’a geldi: “Film müjdesi verecek misiniz?” Cassar: Bu epeydir konuşulan bir konu, olasılığı yüksek ama yönetmeni kim olur bilemiyoruz, bana teklif gelirse zevkle üstlenirim o sorumluluğu.” Sutherland:

“Neden olmasın!”