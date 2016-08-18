24 saatte üç terör saldırısı, 12 kurban, 287 yaralı

Van, Elazığ ve Bitlis'te 24 saatte gerçekleştirilen üç terör saldırısında 12 kişi hayatını kaybetti, sivil, asker ve polis 287 kişi yaralandı.

Van'ın merkez İpekyolu ilçesi İskele Caddesi üzerinde 2 Nisan Polis Merkezi ve polis evinin bulunduğu binanın yakınına bir PKK'lı tarafından bırakılan patlayıcı yüklü araç dün gece 23.15 sıralarında infilak ettirildi.

Patlama sonucu 1’i çocuk 2 kadın 3 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 70 kişi de yaralandı.

Patlamadan hemen sonra, bölgede çatışma çıkarken, saldırgan yaralı olarak yakalandı.

Elazığ tarihinin en kanlı saldırısı

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü’ne saat 09.14’te PKK mensupları tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.



Malatya yolu üzerindeki dört katlı emniyet binasının yanındaki yolda meydana gelen şiddetli patlama, kentin dört bir yanından duyuldu.

Terör saldırısının ardından bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Bombalı araçla yapılan saldırıda; 3 polis şehit olurken, 217 kişi de yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Başbakan Binali Yıldırım, yaralılardan 72'sinin taburcu edildiğini 145'inin ise hastanelerde tedavi gördüğünü açıkladı. Yıldırım, yaralılardan 85'inin polis 60'ının sivil olduğunu bildirdi.

Açıklama yapan Sağlık Bakanlığı, yaralılıların kaldırıldığı hastanelerde kan ihtiyacının bulunmadığını bildirdi.

Bitlis'te askeri araca saldırı

Bitlis'in Hizan ilçesinde sabah saatlerinde düzenlenen saldırılarda, 5 asker ve 1 korucu şehit oldu.

Teröristler Hizan ilçesine bağlı Gayda Köyü kırsalından dönen zırhlı askeri aracı hedef aldı.

Yola döşenen bombanın patlatılması sonucu 5 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Aynı bölgedeki Nazar Köyü kırsalında çıkan çatışmada ise köy korucusu Müslüm Yaldız şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Yaralı askerler, Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgede operasyon başlatıldı.