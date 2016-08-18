Yıldırım: Elazığ'daki patlamada üç polis şehit oldu, 145 yaralının tedavisi sürüyor

Başbakan Binali Yıldırım, Elazığ'daki saldırıda üç polisin öldüğünü, 217 kişinin yaralandığını, 145 yaralının tedavisinin sürdüğünü söyledi. Yıldırım, "İşin sonu nereye varırsa varsın ya istiklal ya ölüm diye yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Elazığ'da yaptığı açıklamada, kentteki saldırıda üç polisin öldüğünü, 145 kişinin hastanedeki tedavisinin sürdüğünü söyledi.

Yıldırım, Bitlis'teki saldırıda ise dört askerin öldüğü, beş kişinin yaralandığını belirtti.

Elazığ'da Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik saldırı bu sabah bomba yüklü araçla gerçekleştirildi.

Yıldırım saldırı ardından Elazığ'a gitti ve incelemelerde bulundu.

Başbakan, incelemeleri ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bomba yüklü bir aracın infilakı sonucu ilk anda üç polisimiz şehit oldu ve toplam 217 yaralımız hastanelere intikal ettirildi. Yaralılardan 72 tanesi taburcu oldu. 145 tanesinin de beş hastanede tedavileri devam ediyor. Bu yaralılarımız 85 tanesi polis 60 tanesi sivil vatandaşımızdan oluşuyor.

"Yaralılar içinde durumlarının ağır olanların sayısı 20. Bunların içinde 2 polisimizi durumu daha ağır. Yaralılar içinde durumu kritik olan iki kişi var."

Bitlis'in Hizan ilçesinde de askeri aracın geçişi sırasında yola konulan patlayıcılarla bir saldırı gerçekleştirildi.

Yıldırım Bitlis'teki saldırıyla ilgili de şunları söyledi:

"Yine öğlen saatlerde hain terör örgütü devriye görevini yapmakta olan araca bir saldırı düzenledi. Dört askerimiz şehit. Beş yaralımız var. Yaralılar tedavi altına alındı. Gördüğümüz gibi terör örgütleri adeta omuz omuza işbirliği içerisindeler."

Doğan Haber Ajansı ilerleyen dakikalarda ölenlerin sayısının beşe yükseldiğini söyledi.

Yıldırım, saldırıların PKK tarafından yapıldığını belirtti.

Yıldırım, operasyonların süreceğini vurguladı:

"15 Temmuz'da yaşanan başarısız darbe girişiminde sonra FETÖ terör örgütü iddiasını yitirtmiş ve görevi bölücü terör örgütüne devretmiştir. Bu terör örgütlerinin başında onları yöneten akıl aynı akıl.

"Bu yola baş koyduk. Hiçbir terör örgütü Türkiye'yle bilek güreşine giremeyecek. Esasen bunların çılgınlaşmasının arkasında operasyonlar konusunda askerimizim, polisimizin, jandarmanızın kararlılığı vardır.

"İşin sonu nereye varırsa varsın ya istiklal ya ölüm diye yolumuza devam edeceğiz. Bunların yerli ve milli bir tarafları yok."