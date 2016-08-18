Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne bombalı terör saldırısı; 3 polis şehit, 217 yaralı

Elazığ Emniyet Müdürlüğü önünde bombalı araçla terör saldırısı gerçekleştirildi. Patlamanın etkisiyle Emniyet Müdürlüğü binasında ağır hasar meydana geldi. İlk edinilen bilgilere göre, saldırıda 3 polis şehit oldu, 20'si ağır 217 kişi de yaralandı. Başbakan Binali Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile birlikte bölgede incelemek yapmak üzere Elazığ'a geldi. İçişleri Bakanı Efkan Ala, saldırının bir intihar saldırısı olduğunu ve beyaz bir minibüsle gerçekleştirildiğini söyledi.

Elazığ-Malatya yolu üzerindeki, Sürsürü Mahallesi Çayda Çıra Kavşağı’nda bulunan Elazığ Emniyet Müdürlüğü’ne saldırı saat 09.20’de yapıldı. Beyaz minibüsün Malatya istikametinden geldiği ve hareket halinde olduğu öne sürüldü. Bunun üzerine saldırının intihar saldırısı olduğu yorumu yapıldı.

Elazığ Valisi Murat Zorlu, saldırının orta büyüklükteki bir transit araçla gerçekleştirildiğini söyledi. Kan ihtiyacının olmadığını söyleyerek yaralıların durumlarının ciddi olmadığını ifade eden Vali Zorlu, yaralıların tedavilerine hastanelerde devam ettiğini de belirtti.

Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Mahmur Varol saldırının bomba yüklü araçla şehir merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunan 4 katlı Emniyet Müdürlüğü’nün hemen yanındaki otoparka giden yolda meydana geldiğini söyledi. Aracın emniyete girmeden önce patlatıldığı belirtildi.

"Deprem olmuş gibi"

Patlamayla birlikte Emniyet Müdürlüğü binasının ön cephesi büyük hasar görüp ağaçlar köklerinden sökülürken yerde büyük bir çukur oluştu.

Doğan Haber Ajansı (DHA) muhabiri Şah İsmail Gezici, CNN Türk canlı yayınında, "Patlama sesi şehrin birçok noktasından duyuldu. Siyah dumanların yükseldiğini gördük. Çok sayıda yaralı var. Bina harap olmuş durumda, deprem olmuş gibi. Ortalık savaş alanı gibi" dedi.

Yerel gazeteci: Herkes yere yuvarlandı

Görgü şahidi yerel gazeteci Erol Kara, "Çocuğumu kursa bıraktım iki yüz metre mesafedeyken Emniyet Müdürlüğü’ne patlama oldu. Çok büyük patlamaydı herkes yere yuvarlandı. Şu an emniyetin yanındayım binada çok büyük hasar var. Yaralı çok fazla, ambulanslar taşıyorlar. Yaşamını yitirenlerin de olduğunu sanıyorum" diye konuştu.

Silah seslerinin duyulduğu bölgeye yaralılar için çok sayıda ambulans sevk edildi. Hastanelere kaldırılan yaralılar için kan anonsları yapıldı. Patlamanın meydana geldiği bölge güvenlik çemberine alınırken, saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı: Saldırı bomba yüklü araçla yapıldı

Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Varol, saldırının bombalı araçla yapıldığını belirterek "Ölü ve yaralı konusunda bir bilgi yok. Bombalı aracın patlamasıyla emniyet müdürlüğü önünde bekleyen araçlar yanmış. Bombanın şiddetiyle belediyeye atıldı zannettik, arada 5 kilometre mesafe var.Patlama emniyet müdürlüğünün bahçesinde meydana geldi" dedi.

Anadolu Ajansı Muhabiri Ramazan Kaya CNN Türk canlı yayınında patlama anıyla ilgili olarak saldırının canlı bomba veya daha önceden Emniyet Müdürlüğü binasına park edilmiş araçla yapılabilmiş olacağını söyledi. Patlama sonrası onlarca aracın tahrip olduğunu da söyleyen Kaya, yaralıların tamamaının hastanelere sevk edildiğini belirtti.

Emniyet Müdürlüğü'ne 200 metre yer alan lojmanlarda da patlamanın ardından ciddi hasar medyana geldi.

Şehirdeki tüm sağlık çalışanları da görevlerinin başına çağrıldı.

Elazığ'daki saldırıdan ilk görüntüler için tıklayın

Bakan Işık'tan açıklama

Bakan Fikri Işık Elazığ'daki hain saldırıya ilişkin Anadolu Ajansı'nda yaptığı ilk değerlendirmekde şunları söyledi:

"15 Temmuz'dan sonra ortaya koydukları haince eylem tarzı bizim bildiğimiz ancak dünyanın görmek istemediği yüzünü ortaya koydu. Kendi hedeflerine ulaşmak için hiçbir şeyden kaçınmayacaklarının göstergesi. PKK terör örgütünün bir takım küresel güçlerin istekleriyle hareket ettiğinin göstergesi. Sivilleri hedef alan bombalı saldırılar düzenlemesinin hiçbir izahı olamaz. Küresel güçlerin maşası olduğunun göstergesi. Bunu 40 yıla yakın zamandır yapıyor ama 15 Temmuz'dan sonra güvenlik güçlerinde bir zaaf oluşmuş gibi bir fırsatçılık gibi bombalı saldırılarla eylem yapması, Ceylanpınar'da 2 polisimizi yatağında şehit etmesi gibidir. Türkiye Cumhuriyeti, 15 Temmuz'dan daha güçlüdür. TSK içine sızmış hainleri kendi içerisinden çok büyük oranda temizlemiştir. PKK'nın içeriden destek alma şansı kalmamıştır. Bundan sonrasını PKK'nın yöneticileri düşünsün. Bölge halkının güvenlik güçleriyle işbirliği yapması gerekiyor. Halkımız bu konudaki hazırlıkları en yakın güvenlik gücüne bildirme noktasında çok hassas, bunu artırmaları yerinde olacak."