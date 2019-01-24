"24 Ocak Tehlikedeki Avukatlar Günü"nde avukatlardan cübbeli yürüyüş

İstanbul Barosu "24 Ocak Tehlikedeki Avukatlar Günü" dolayısıyla İstiklal Caddesi'nde bir yürüyüş gerçekleştirdi. İstanbul Barosu avukatları ve çeşitli illerden gelen avukatlar cübbelerini giyerek Galatasaray Meydanı'nda toplandı. Avukat olan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da cübbesini giyerek gruba destek verdi.



Avukatlar, "Avukatların sesi kesilirse, yurttaşların nefesi kesilir" yazılı bir pankart açtı, Uğur Mumcu ve Tahir Elçi posterleri taşıdı. Grup, "Susma sustukça sıra sana gelecek" şeklinde slogan atarak İstiklal Caddesi üzerinde bulunan İstanbul Barosu binasına yürüdü.



Burada İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, binanın balkonunda bir konuşma yaparak, "Sesteki nefes avukatlardır ama avukatların sesi kesilirse yurttaşların da nefesi kesilir. Kesmeyiz biz, biz avukatız ve bir gün herkese lazım oluruz" dedi.



Konuşmanın ardından grup olaysız şekilde dağıldı.

Uluslararası avukat birlikleri, bu yılki Tehlikedeki Avukatlar Günü'nü Türkiye'deki avukatlara ithaf etti

24 Ocak günü, uluslararası avukat birlikleri (EDL, ELDH, IAPL) tarafından "Uluslararası Tehlike Altındaki Avukatlar Günü" olarak kabul ediliyor ve her yıl belirli bir ülkede tehlike altındaki avukatların durumuna dikkat çekiliyor.

Avrupa Demokrat Avukatlar Birliği (AED), Dünyada İnsan Hakları ve Demokrasi İçin Avrupalı Avukatlar Birliği (ELDH) ile Avrupa Barosu İnsan Hakları Enstitüsü (İDHAE), bu yılki Tehlikedeki Avukatlar Günü'nü Türkiye'deki avukatlara ithaf etti.

Bu yıl, 6 sene aradan sonra ikinci kez Türkiye işaret edildi ve avukatlar üzerindeki baskıya dikkat çekildi.