24 kişi hayatını kaybetti; TCDD, kazadan sonra Meteoroloji'den raporları istedi

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gerçekleşen ve 24 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili ilk tespitlerini paylaştı.

Kazanın gerçekleştiği bölgede yağan yağmurun sele dönüştüğü ve menfez ile ray arasındaki toprak ile çakılı alıp götürdüğünü kaydeden TCDD Genel Müdürlüğü, değerlendirmesinde “150 yıldır böylesi bir taşkının yaşanmadığı bölge, ‘riskli alan’ kapsamında değildi” ifadesine yer verdi.

Öte yandan TCDD, kazanın ardından Devlet Su İşleri ve Meteoroloji Genel Müdürlükleri ile temasa geçerek, yağış rejimine ilişkin kısa ve orta vade projeksiyonları, su debileri ve tahminleri istedi.

Habertürk’te yer alan habere göre, TCDD Genel Müdürlüğü’nün 24 kişinin yaşamına mâl olan kazayla ilgili ilk tespitleri şöyle: