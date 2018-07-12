24 kişi hayatını kaybetti; TCDD, kazadan sonra Meteoroloji'den raporları istedi

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gerçekleşen ve 24 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili ilk tespitlerini paylaştı.
Kazanın gerçekleştiği bölgede yağan yağmurun sele dönüştüğü ve menfez ile ray arasındaki toprak ile çakılı alıp götürdüğünü kaydeden TCDD Genel Müdürlüğü, değerlendirmesinde “150 yıldır böylesi bir taşkının yaşanmadığı bölge, ‘riskli alan’ kapsamında değildi” ifadesine yer verdi.
Öte yandan TCDD, kazanın ardından Devlet Su İşleri ve Meteoroloji Genel Müdürlükleri ile temasa geçerek, yağış rejimine ilişkin kısa ve orta vade projeksiyonları, su debileri ve tahminleri istedi.
Habertürk’te yer alan habere göre, TCDD Genel Müdürlüğü’nün 24 kişinin yaşamına mâl olan kazayla ilgili ilk tespitleri şöyle:
- Kaza öncesinde saat 14:25 ile 14:55 arasında metrekareye 27,4 kilogram yağmur yağdı.
- Yağmur, sele dönüştü. Sel, menfez ile ray arasındaki bir metre yükseklik ve 10 metre genişlikteki toprak ve çakılı alıp götürdü.
- Rayların altı tamamen boşaldı. Sel, ray ve traverslerde herhangi bir soruna yol açmadı. Raylar kopsaydı, demiryolu alt yapısını bir ağ gibi saran sinyal sistemi uyarı verecekti.
- 150 yıldır böylesi bir taşkının yaşanmadığı bölge, “riskli alan” kapsamında değildi.
- TCDD, kaza sonrasında iklimde ve yağış rejimindeki köklü değişikliği de göz önüne alarak Devlet Su İşleri ve Meteoroloji Genel Müdürlükleri ile temasa geçti.Yağış rejimine ilişkin kısa ve orta vade projeksiyonları, su debileri ve tahminleri istendi.
- Alınan bu veriler ışığında ülke genelindeki menfezler dahil tüm demiryolu alt yapısı rutin bakımlar dışında masaya yatırılacak. Gerekli görülen bölgelerde alt yapı daha da güçlendirilecek.