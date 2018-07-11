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Barcelona: Tren kazasında sporcumuz hayatını kaybetti

"Tüm Türkiye'ye baş sağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz"

11 Temmuz 2018 19:35

Çorlu'da yaşanan tren kazasında hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel için İspanyol devi Barcelona resmi açıklama yaparak , Barça Academy İstanbul Beko sporcusu olduğunu duyurdu.

Çorlu’da yaşanan ve 24 vatandaşımızı kaybettiğimiz tren kazasının en genç kurbanlarından Oğuz Arda Sel’in Barcelona sporcusu olduğu ortaya çıktı.

Resmi sitesinden açıklama yapan Barcelona, Sel ailesine ve Türkiye’ye başsağlığı diledi. Barcelona’nın yaptığı resmi açıklama;

"Barça Academy İstanbul Beko sporcusu Oğuz Arda Sel ve babasının tren kazasında hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

FC Barcelona olarak başta Sel ailesi olmak üzere tüm Türkiye’ye baş sağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz."

İşte o açıklama:

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