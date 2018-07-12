24 kişinin öldüğü trenin makinisti: Tren raylardan geçerken yere gömüldü ve sıçradı

Çorlu'da 24 kişinin hayatını kaybettiği, 341 kişinin de yaralandığı tren kazasıyla ilgili makinist Suat Şahin savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. Makinist Şahin, “Raylardan geçerken bir anda tren yere gömüldü ve sıçrama yaptı” dedi.

Şahin, menfezle ray arasındaki toprak boşalmasının sistem bilgisi olmadan bilmenin mümkün olmadığını ifade ederken "Bu kontrolü yol bekçisi yapar" ifadesini kullandı.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre Şahin, savcıya “8 Temmuz’da saat 08.40’da İstanbul Halkalı’dan makinist Halil Altınkaya ile birlikte treni hareket ettirdik. Son istasyon Uzunköprü’ye saat 12.02’de vardık, yolcuları indirdik. Gerekli kontrolleri yaptıktan sonra saat 15.40’da Halkalı’ya gitmek için yola çıktık. 17.00 sıralarında demiryolunun 162’nci kilometresinde tren yere gömüldü ve sıçrama yaptı. Hemen treni durdurduk ama kaza meydana geldi" şeklinde ifade verdi.

Şahin'in ifadesi şöyle:

"Yola çıkarken, bir kısıtlama bilgisi yoktu. Sorun olduğunda riskli bölgelerde hız sınırlaması olabileceği gibi trafik kontrol sistemi kırmızı sinyal vererek, geçiş izni vermemektedir. Tarafımıza olağan dışı bilgi gelmemiştir. Menfezle ray arasındaki toprak boşalmasını sistem bilgisi olmadan bilmemiz mümkün değil, bu kontrolü yol bekçisi yapar. Bakım ve zemin etüdü çalışmaları da diğer görevlilerce yapılır.

'Sıkıntı olduğunu üzerinden geçerken farkettik'

Treni durdurmak için sert bir fren atmam doğru bir harekettir. Çünkü en hızlı ve en güvenilir şekilde durdurma yöntemlerinden birisi budur. Sıkıntıyı üzerinden geçerken fark ettik. Ancak treni durdurma mesafesi 700-1000 metre arasındadır. Kazaya sebebiyet verecek başka bir etken olamaz. Çünkü rayın altı yağış nedeniyle oyulmuş ve üzerinden geçen trenin ağırlığı neticesinde kaza oluşmuştur.”