24 kez ceza kesilen 'maskesiz esnaf'a bu kez kapatma

Zonguldak'ta yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemlerini ihlal ettiği gerekçesiyle daha önceden 24 kez ceza kesilen esnafın dükkanı, bu kez 15 gün süreyle kapatıldı.

Çaycuma ilçesinde 13 yıldır esnaflık yapan Erkan Cinbir, restoranına "maskesiz girilebilir" yazısı asarak müşteri kabul etmeye başlamıştı. Günlerce önlemleri ihlal eden Cinbir, dükkanına gelen polislerle "Genel beni bağlamaz" diyerek tartışmıştı.

Farklı günlerde kesilen toplam 24 ceza ile haberlere konu olan restorana bu kez farklı bir ceza uygulandı. Genelgeye uymadığı gerekçesiyle Cinbir'e bu kez 15 günlük işyeri kapatma cezası verildi.

Çaycuma Belediye Başkanlığı'na bağlı ekipler, Cinbir'in işyerine gelerek geçici kapatma işlemlerini gerçekleştirmek istedi.

İşyeri kapatma cezasını Çaycuma Kaymakamlığı'na maske takmadan giderek sormak isteyen Cinbir ile görevliler arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Bir süre sonra kaymakam ile görüşen Cinbir, kendisine İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelge doğrultusunda işlem yapıldığı hatırlatılması üzerine iş yerine geri döndü.

"Yasal işlemlere başlayacağız"

Konuyla ilgili gazetecilere konuşan Cinbir, "Genelge bizi bağlamaz sözümüzün arkasında durmaya devam ediyoruz" dedi. Kaymakam ile görüşmesine ilişkin, "Kendisine 2 çocuğum ve yanımda çalışan insanlar olduğunu söyledim. 15 gün boyunca gelirimiz yok, ekmeğimiz yok dedik. Bu konuda kendilerinden bir şey bekledik" diyen Cinbir şöyle devam etti:

"Biz bu işten asla memnun değiliz. Kendi insanlarına düşman olan yönetim şekli hiçbir şekilde yok. Ben bu davadan asla geri vites yapmayacağım. Sonuna kadar anayasal hakkımı sürdüreceğim. Belediye ekiplerince bu yazı bize tebliğ edildi. Kaymakamlık bu yazıyı iletmese belediye nereden bilecek. Yasal mevzuatı inceleyip yasal işlemlere başlayacağız."